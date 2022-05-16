الكرملين: انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو يهدد أمن القارة الأوروبية

جدة - نرمين السيد - وقال بيسكوف فى تصريح صحفى، اليوم الإثنين، إن انضمام أوكرانيا المحتمل إلى الناتو كان سيؤدى إلى نزاع إقليمى محتمل بين روسيا ودولة هى جزء من الحلف، لكنه لم يحدد اسم هذه الدولة.

وأوضح المتحدث الروسى أنه "ليس لدينا نزاعات حدودية مع فنلندا أو السويد، بينما كان من المحتمل أن تصبح أوكرانيا عضوًا فى الناتو، وكان يمكن أن يكون لروسيا نزاع حدودى مع دولة تشارك فى التحالف".

ولفت بيسكوف إلى أن موسكو تراقب عن كثب مسألة انضمام فنلندا والسويد، قائلاً إن "هناك سببًا لإجراء تحليل عميق للغاية للعواقب المحتملة. ولا نعتقد، أو بالأحرى لسنا مقتنعين بأن انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسى سيعزز بشكل ما، ويحسن الأمن ​​فى قارتنا".