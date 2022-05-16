العالم اليوم - صواريخ روسية تسقط 3 مقاتلات أوكرانية.. ومعارك مستعرة بخاركيف

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 16 مايو 2022 03:21 مساءً - أعلنت روسيا، الاثنين، أن قواتها أسقطت 3 طائرات مقاتلة أوكرانية، واحدة منها قرب جزيرة الثعبان في البحر الأسود والأخريان في منطقتي ميكولايف وخاركيف، بينما تواصل صواريخها قصف أهداف في شرق البلاد.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أسقطت طائرتين مقاتلتين من طراز سو-25 قرب تجمعين سكنيين هما يفينيفكا في منطقة ميكولايفوفيليكا كوميشوفاخا في خاركيف، وأخرى من طراز سو-24 قرب جزيرة الثعبان، التي حققت شهرة عالمية في الساعات الأولى من الصراع عندما رفض حرس الحدود الأوكرانيين المتمركزين هناك طلبا لسفينة حربية روسية باستسلامهم.

وبعد قرابة 3 أشهر على إرسال روسيا عشرات آلاف من قواتها إلى أوكرانيا في 24 فبراير، لا تزال قوات روسية وأخرى مدعومة من موسكو تسيطر على منطقة من أوكرانيا بحجم اليونان تقريبا على بحر آزوف والبحر الأسود، وفي شرق أوكرانيا على الحدود مع روسيا.

وطُردت القوات الروسية من المنطقة المحيطة بمدينة خاركيف في الشمال الشرقي في الأسبوعين الماضيين، وهي أسرع خسارة تتكبدها منذ طردها من مناطق حول كييف وشمال أوكرانيا في بداية أبريل.

وتحاول روسيا، التي ضمت شبه جزيرة القرم عام 2014، الاستيلاء على دونباس.

وقالت الوزارة إن صواريخ روسية عالية الدقة أصابت موقعين قياديين في منطقة خاركيف الأوكرانية، كما أصابت أهدافا أخرى بينها مستودعات أسلحة وأماكن تتركز فيها القوات والمعدات الأوكرانية.

وقالت الوزارة إنها شنت ضربات مماثلة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين من جانب واحد والمواليتين لروسيا، كما دمرت طائرات مسيرة.

وتقول روسيا إن قواتها دمرت منذ بدء العملية العسكرية 168 طائرة و125 طائرة هليكوبتر و889 طائرة مسيرة و307 منظومات صواريخ مضادة للطائرات و3108 دبابات وعربات قتالية مدرعة أخرى.