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الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيا من الضفة الغربية

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المؤتمر نت - الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيا من الضفة الغربية
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المؤتمر نت - الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيا من الضفة الغربية

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دوت الخليج -
الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيا من الضفة الغربية
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين،حملة اعتقالات طالت 16 مواطنا فلسطينيا من الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية وفا ان قوات الاحتلال اعتقلت في محافظة رام الله والبيرة، خمسة مواطنين بعد اقتحامه مدينة البيرة وبلدة بيتونيا غرب رام الله
وفي محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال شابين فيما اعتقلت شرطة الاحتلال، شابين اخرين أثناء تواجدهما داخل أراضي عام 48، وكلاهما من بلدة قباطية.
وفي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، شقيقين بعد أن داهمت منزل ذويهما وفتشته في بلدة حلحول، شمال المحافظة.
كما اعتقل الاحتلال ايضا شابين بعد مداهمة منزليهما في مخيم طولكرم، إضافة إلى اعتقال شابين وهما في الثلاثينيات من عمرهما، بعد توقيفهما على حاجز عسكري أقيم على المدخل الشرقي لمدينة قلقيلية.

وفي مدينة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال مواطن بعد دهم منزله في منطقة واد شاهين وسط المدينة، وتفتيشه.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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