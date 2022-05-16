نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم طلب الالتحاق بالقوات المسلحة الأردنية 2022 dpatajneed.jaf.mil.jo تجنيد الجيش في المقال التالي

عمر شويل - جدة طلب الالتحاق بالقوات المسلحة الأردنية 2022 هو ما يشغل تفكير الكثير من الراغبين في الالتحاق بالجيش الأردني من الجنسين، وذلك بعد أن أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية عن فتح باب التسجيل للالتحاق بالجيش، وذلك عن طريق رابط تقديم تجنيد الجيش الأردني 2022، وقد وضعت القيادة العامة بعض الشروط الواجب توافرها فيمن يرغب في التقديم، لذلك يجب على من يسعى للتسجيل ضرورة التقديم في الموعد المحدد حتى يتم قبول طلب التجنيد.

القوات المسلحة الأردنية تجنيد من خلال رابط dpatajneed.jaf.mil.jo، ومن المقرر أن يتم التسجيل إلكترونياً منعاً للازدحام والتكدس أمام مناطق التجنيد، وسوف يتم الانتقاء والاختيار بين المتقدمين بناءً على الشروط المطلوبة وبعد اجتياز كافة الإجراءات والمقابلة الشخصية، كما يجب تحري الدقة عند إدخال البيانات ورفع المستندات، ومن يثبت عدم صحة البيانات والمستندات الخاصة به سوف يتم استبعاد طلبه.

طلب الالتحاق بالقوات المسلحة الأردنية

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية\ مديرية شؤون الأفراد عن فتح باب التجنيد للجنسين بالصبغة العسكرية من حاملي البكلوريوس والدبلوم “شامل النجاح”، للعمل في مديرية الخدمات الطبية الملكية رتبة رقيب لحاملي البكالوريوس ورتبة عريف لحاملي الدبلوم.

رابط تقديم تجنيد الجيش الأردني 2022

في البداية يجب الدخول على رابط تقديم طلبات التجنيد dpatajneed.jaf.mil.jo.

الخطوة الثانية يتم إدخال الرقم الوطني ورقم هوية الأحوال المدنية ورمز التحقق.

الضغط على أيقونة “تسجيل الدخول”.

إدخال جميع البيانات المطلوبة ورفع المستندات اللازمة.

الضغط على أيقونة “تسجيل”.

الشروط المطلوبة من موقع طلبات التجنيد 2022

يجب أن يكون المتقدم أردني الجنسية. حسن السير والسلوك وغير محكوم عليه في أي قضايا جنائية أو مخلة بالشرف والأمانة. ألا تكون المتقدمة متزوجة “عزباء، مطلقة، أرملة”. أن يكون المتقدم لائق طبياً. اجتياز الفحص الفني والمقابلة الشخصية. الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا وعدم اصطحاب مرافقين.

dpatajneed.jaf.mil.jo المستندات المطلوبة

يجب على جميع المتقدمين إحضار المستندات التالية:- هوية شخصية ممغنطة وسارية المفعول بالإضافة إلى صورة مصدقة منها. الشهادة الجامعية للمتقدم أو صورة مصدقة منها. شهادة مزاولة مهنة من وزارة الصحة. أربع صور شخصية حديثة مقاس 4*6 بخلفية بيضاء. عدد 2 من شهادة الميلاد أو صورة مصدقة منها. قيد فردي حديث. صورة مصدقة من دفتر العائلة.