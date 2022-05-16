نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج الانتخابات اللبنانية 2022.. النتائج الاولية للانتخابات اللبنانية ومعرفة اسماء المرشحين الفائزين في المقال التالي

عمر شويل - جدة في صباح اليوم الاثنين الموافق السادس عشر من شهر مايو لعام 2022، تتواصل عملية فرز نتائج الانتخابات البيانية 2022، من أجل التعرف على قائمة أسماء التشكيل النهائي المؤلف من 128 عضوًا، فالجميع في حالة من الشوق واللهفه لمعرفة نتائج الانتخابات للتأكد من سقف توقعاتهم هل جاء كما مخطط له أم أن صناديق الانتخابات كان لها رأي أخر، نسرد على حضراتكم فيما يلي كافة التفاصيل التي تتعلق نتائج الانتخابات اللبنانية 2022 فتابعوا معنا فيما يلي.

نتائج الانتخابات اللبنانية 2022

وفقًا لما أكدت عليه العديد من المصادر المسؤولة فإن الانتخابات التشريعية اللبنانية التي أقيمت وسط انهيار اقتصادي كبير يعاني منه العالم أجمع بسبب وباء كورونا المسجد، فقد شهدت إقبال ضعيف جدًا، فلم تتخطى النسبة الأولية 41 %، وكما ان عدد كبير جدًا ممن توجة إلى لجان التصويت عبروا عن مدى غضبهم من السياسيين على اختلاف أحزابهم، ولكنهم أكدوا على أن الاستجابة لآراء حول التغير ضعيف جدًا وذلك يرجع إلى تركيبة تقاسم السلطة المعقدة في لبنان.

نتائج الانتخابات اللبنانية 2022

أكدت نتائج الانتخابات اللبنانية 2022 الأولية على حصول القوات اللبنانية على عشرين مقعدًا بإجمالي فرز الأصوات في المرحلة الأولى ليكون أكبر حزب ممثل للمسيحيين في لبنان، في حين وصل إلى نسبة التيار الوطني إلى ست عشر مقعدًا، في حين تمكن خمس مستقلين من الذين خاضوا حملاتهم على أساس برنامج إصلاحي من تحقيق الفوز وجاري الإعلان عن أسمائهم خلال الساعات القليلة القادمة.

نتائج الانتخابات اللبنانية 2022 ومؤشرات خسارة حزب الله

أكدت نتائج مبكرة في صباح اليوم على وجود مؤشرات قوية تؤكد على خسارة حزب الله في نتائج الانتخابات اللبنانية 2022 والذي قد تمكن من الحصول على 16 مقعد في الانتخابات البرلمانية التي عقدت صباح أمس الأحد الموافق الخامس عشر من شهر مايو لعام 2022 ، حيث تمكن الفريق المخصص لهم من الحصول على عدد كبير جدًا من المقعد بشكل لم يكون متوقع له .

جيل جديد من المرشحين يخوضون انتخابات البرلمان اللبناني لعام 2022، بعدما فشل في أكتوبر 2019، كل منهم يحمل طموحات آملين في أحدث تغير حقيقتهم إلى بلادهم.