بملعقةواحدة من الكركديه والنشا هتعملي مورد طبيعي للوجه وهيفتح بشرتك 3 درجات وهتلاحظي الفرق من أول أستخدام

كريم النشا والكركديه لتبييض الوجه، قد يتعرض الوجه للاسمرار وذلك لعدة أسباب من أهمها التعرض الدائم لأشعة الشمس الحارقة، وهذا قد يؤدي إلى إزعاج الكثير من النساء والفتيات، لذلك يضطر الكثير منهم لاستخدام كريمات التفتيح وهي من أكثر المستحضرات ضررًا على البشرة وذلك لاحتوائها على مواد كيميائية، والآن سوف نعرض أهم الحلول البسيطة التي تساعد في تفتيح وتوريد الوجه والحصول على نتيجة سريعة بدون أي أضرار، وهو القيام بتحضير كريم النشا والكركدية الطبيعية، أما عن طريقة تحضيره واستخدامه فسوف نعرضها لكم بشكل تفصيلي في هذا المقال.

كريم النشا والكركديه لتبييض الوجه

كريم طبيعي يمكن تجهيزه في وقت بسيط، ولا يحتاج الكثير من التكاليف ومع ذلك يساعد في الحصول على العديد من الفوائد للبشرة بالإضافة إلى التفتيح السريع والرائع وطريقة التحضير والاستخدام كالتالي:

المكونات

كوب من الماء.

أربع ملاعق كبار من زهرة الكركديه.

ملعقتين كبار من النشا.

خطوات تحضير كريم النشا والكركديه