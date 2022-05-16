نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بملعقةواحدة من الكركديه والنشا هتعملي مورد طبيعي للوجه وهيفتح بشرتك 3 درجات وهتلاحظي الفرق من أول أستخدام في المقال التالي
كريم النشا والكركديه لتبييض الوجه، قد يتعرض الوجه للاسمرار وذلك لعدة أسباب من أهمها التعرض الدائم لأشعة الشمس الحارقة، وهذا قد يؤدي إلى إزعاج الكثير من النساء والفتيات، لذلك يضطر الكثير منهم لاستخدام كريمات التفتيح وهي من أكثر المستحضرات ضررًا على البشرة وذلك لاحتوائها على مواد كيميائية، والآن سوف نعرض أهم الحلول البسيطة التي تساعد في تفتيح وتوريد الوجه والحصول على نتيجة سريعة بدون أي أضرار، وهو القيام بتحضير كريم النشا والكركدية الطبيعية، أما عن طريقة تحضيره واستخدامه فسوف نعرضها لكم بشكل تفصيلي في هذا المقال.
كريم النشا والكركديه لتبييض الوجه
كريم طبيعي يمكن تجهيزه في وقت بسيط، ولا يحتاج الكثير من التكاليف ومع ذلك يساعد في الحصول على العديد من الفوائد للبشرة بالإضافة إلى التفتيح السريع والرائع وطريقة التحضير والاستخدام كالتالي:
المكونات
- كوب من الماء.
- أربع ملاعق كبار من زهرة الكركديه.
- ملعقتين كبار من النشا.
خطوات تحضير كريم النشا والكركديه
- احضري وعاء مناسب الحجم أضيفي بداخله المياه.
- أضيفي إلى المياه زهور الكركدية، واتركيه على النار حتى يغلي تمامًا وتصبح المياه لونها احمر غامق.
- ارفعي المياه من النار، وأزيلي منها أوراق الكركدية تمامًا.
- أعيدي المياه على النار مرة أخرى، وقومي بتذويب النشا في ربع كوب من المياه، ثم قومي بإضافة النشا إلى المياه على النار.
- قلبي الخليط جيدًا مع خفض النار.
- استمري في التقليب حتى يتغير قوام هذا الخليط تمامًا ويصبح ثقيل.
- ارفعي المكونات من على النار، واتركيها جانبًا حتى تبرد تمامًا.
- قومي بتنظيف وجهك بالماء والغسول جيدًا وذلك للتخلص من اي بقايا للمكياج أو أي أتربة قد تكون عالقة بالوجه.
- قومي بتجفيف وجهك بعد ذلك.
- وزعي الكريم الذي تم تحضيره على الوجه والرقبة، كما يمكن استخدامه على الجسم أيضًا في أي مكان مراد تفتيحه.
- يترك الكريم على الوجه لمدة لا تقل عن نصف ساعة.
- بعد ذلك يمكنك غسل. طعم بالماء الفاتر جيدًا.
- يعاد استخدام هذا الكريم بشكل يومي، وذلك لتحقيق أفضل النتائج، كما يمكن الاحتفاظ به داخل الثلاجة ليتم تكرار الاستخدام في أي وقت.
- يساعد هذا الكريم على زيادة نضارة البشرة وتوريدها، ويقضي تمامًا على أي بقع غامقة تتواجد في البشرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بملعقةواحدة من الكركديه والنشا هتعملي مورد طبيعي للوجه وهيفتح بشرتك 3 درجات وهتلاحظي الفرق من أول أستخدام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.