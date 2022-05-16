نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل تسهيل تمويل شخصي بقيمة تصل إلى 250 ألف ريال سعودي بدون كفيل أو تحويل راتب في المقال التالي
شركة تسهيل هي شركة مختصة بتقديم الحلول التمويلية وحاصلة على ترخيص وتخض لإشراف البنك المركزي السعودي (ساما) ، وتقدم تسهيل حلول تمويل شخصي بقيمة تصل إلى 250 ألف ريال سعودي بدون كفيل أو تحويل راتب، مع فترات سداد مريحة تصل إلى 60 شهر.
حلول شركة تسهيل التمويلية
- وتقوم الشركة بتقديم حلول تمويلية مختلفة مثل:
- التمويل الشخصي النقدي.
- تمويل الخدمات الطبية والعمليات الجراحية بمستشفى السعودي الألماني مثل عمليات تكميم المعدة أو تغيير مفصل الركبة.
- تقسيط الاجراءات الطبية بمستشفى المانع بالدمام والخبر.
- تمويل تقسيط الأثاث المنزلي من شركة أيكيا بمعارض الشركة في جدة والظهران والرياض.
- تمويل مشترياتك المختلفة.
- ويمكنك أن تطلع على شركاء شركة تسهيل وفروعها من خلال الموقع الرسمي للشركة .
مميزات تمويل تسهيل
- يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
- تدخل في شراكة مع كبرى المؤسسات السعودية .
- لا تحتاج لكفيل.
- فترة السداد تصل إلى 60 شهر.
- حد أدنى للتمويل 10 آلا ف ريال ويمكن أن يصل إلى 250 ألف ريال.
شروط الحصول على تمويل تسهيل
أول شرط للحصول على التمويل من تسهيل هو أن تكون الجهة التي تعمل بها معتمدة لدى تسهيل وإلا سيتم رفض الطلب.
أن يكون عمر المتقدم للحصول على الطلب 25 عام على الأقل.
الحد الأدنى للراتب للحصول على تمويل تسهيل هو 5000 ريال.
بالنسبة للعسكريين فإن الحد الأدنى للراتب للحصول على تمويل 10 آلاف ريال.
طريقة طلب تمويل تسهيل
من مميزات تمويل تسهيل سهولة الطلب، حيث يمكنك تحميل التطبيق على هاتفك وتقديم الطلب بكل سهولة.
وبعد تنزيل التطبيق اتبع الخطوات التالية:
- ادخل رقم هاتفك ورقم الهوية الشخصية أو الإقامة.
- قم بملء جميع البيانات المطلوبة بعد ذلك بدقة.
- قم بتحميل صورة الهوية الشخصية بشرط ألا يزيد حجمها عن 3 ميجابايت حتى يقبلها التطبيق.
- سيتم التأكيد عبر رسالة ستصلك على الهاتف الجوال.
- اختر المنتج التمويل الشخصي.
- قم باختيار أقرب فرع للشركة لك.
- وادخل قيمة التمويل المطلوب ومدة الأقساط التي تناسبك.
- قم بتعبئة باقي البيانات التي ستطلب منك مثل حالتك الاجتماعية وغير ذلك.
- ثم وافق على إقرار الأحكام والشروط بعد أن تقرأها بعناية.
- بعد 60 دقيقة سوف يصلك رسالة تخبرك عن الموافقة المبدئية أو رفض طلب التمويل الخاص.
- ويمكنك بعد ذلك الاتصال بالشركة لمعرفة سبب الرفض أو كيفية استكمال اجراءات الحصول على التمويل.
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