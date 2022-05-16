خطوات التسجيل في تكافل للطلاب 1444 وشروط الحصول على الإعانة

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خطوات التسجيل في تكافل للطلاب 1444 عبر مؤسسة تكافل الخيرية التي تقدم دعم مادياً ومعنوياً للطلاب والطالبات المحتاجين ممن هم في المدارس المشمولة بدعم المؤسسة، يأتي هذا في إطار المساعدات للفئات المستحقة من أجل رفعهم إلى آفاق الإكتفاء واليسر، حيث تقدم المؤسسة الخيرية الدعم من خلال عدة برامج مختلفة ترعى الاحتياجات المادية والغذائية علاوة عن الملبس عبر برنامج كسوتي، بالإضافة إلى برنامج تدريب وتمكين الرقمي وجائزة التفوق التي تعطى للمتفوقين وهذا في إطار سعي المؤسسة لتحقيق هدف المبادرة لرفع كفاءة الطلاب المعنوية بحافز يجعلهم يصيروا من الأوائل وأخذ حقهم في التعليم مثلهم مثل المقتدرين مادياً، يذكر أن مؤسسة تكافل الخيرية تحظى بدعم سخي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان – حفظه الله لدعم الطلاب والطالبات من أبناء البلاد المواطنين المحتاجين.
دعم مؤسسة تكافل الخيرية
تقدم مؤسسة تكافل الخيرية الإعانات والدعم في مبادرات وبرامج متنوعة تشمل (الإعانات المالية – كسوتي – وجبتي – التدريب – التمكين الرقمي – جائزة التفوق – الحج – الكتاب الإلكتروني – لدروس الخصوصية – التجسير – مرشدي – استشرني) من أجل توفير سبل التعليم ورفع معنويات المحتاجين.
كيف أعرف أن الطالب مسجل في تكافل
أوضحت مؤسسة تكافل أن لكل طالب مسجل في نظام تكافل الطلاب للحصول على الإعانات المدرسية، وهذا يكون من خلال قائمة المقبولين في النظام وفق الشروط المحددة حيث يمكن الاستعلام عن تكافل الطلاب من خلال البوابة الإلكترونية برقم الهوية، كما تستطيع الاتصال على رقم مؤسسة تكافل الخيرية المجاني 8001110105 أو عبر الرقم الموحد 920033951.
خطوات التسجيل في تكافل للطلاب 1444
- اذهب إلى موقع مؤسسة تكافل الخيرية.
- منها اضغط على بوابة الطلاب سوف تفتح نافذة تسجيل الدخول.
- إذا كان لديك حساب سجل الدخول باسم المستخدم ورقم المرور ثم اختر إضافة طالب جديد.
- في حالة لم يكن لديك حساب أول مرة فـ اضغط على تسجيل طالب جديد أسفل الصفحة.
- سوف يفتح لك نافذة يتطلب كتابة البيانات مثل رقم الهوية والجوال ورمز التحقق ثم اضغط متابعة.
- يرسل لك النظام رمز على هاتفك عليك إدخاله في الخانة التي أمامك ثم الضغط على كلمة متابعة.
- يتم الإنتقال إلى صفحة بقية البيانات عليك إدخالها ثم الضغط على تسجيل.
- وسوف تجد رسالة تفيد ان التسجيل تم بنجاح مع ذكر اسم المستخدم.
شروط التسجيل في تكافل الطلاب 1444
- يشترط أن يكون الطالب سعودي الجنسية.
- لابد أن يكون من المحتاجين بأن لا يزيد راتب الأب عن 4000 ريال سعودي.
- الأولوية تكون للطلاب والطالبات من اليتامى وذوي الإعاقة.
- من لديهم ظروف مالية صعبة على سبيل المثال الأب لا يعمل نظراً لظروف صحية أو الأب في السجن أو كبر عمر الأب.
- تقوم إدارة المدرسة التابع لها الطلاب بمتابعة الحالات وتنسيقها وتقديمها إلى النظام.
- تقدم المدرسة كشوفات بأسماء الطلاب والطالبات المشمولين بدعم تكافل إلى إدارة مؤسسة تكافل.
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