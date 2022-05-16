عاجل- 40 قتيلا خلال 3 هجمات فى بوركينا فاسو

جدة - نرمين السيد - سقط 40 قتيلاً جراء 3 هجمات فى شمال وشرق بوركينا فاسو، اليوم الإثنين، حسبما أفاد نبأ عاجل لشبكة فرانس برس، منذ قليل.



جدة - نرمين السيد - سقط 40 قتيلاً جراء 3 هجمات فى شمال وشرق بوركينا فاسو، اليوم الإثنين، حسبما أفاد نبأ عاجل لشبكة فرانس برس، منذ قليل. يأتى بعد أيام من مقتل 12 شخصًا فى هجوم خلال شهر مايو الجارى، كان من بينهم 10 من أفراد قوات موالية لجيش بوركينا فاسو ومدنيان.

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