العالم اليوم - الكرملين يعلق على طلب فنلندا والسويد الانضمام للناتو

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 16 مايو 2022 02:15 مساءً - قال الكرملين، الاثنين، إن قرار فنلندا والسويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي لن يؤدي إلى تحسين الأمن في أوروبا.

وأوضح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين: "لسنا مقتنعين بأن انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي سيعزز بطريقة ما أو يحسن الهيكليات الأمنية في قارتنا".

وأضاف: "هذه قضية خطيرة وهي قضية تثير قلقنا، وسنتابع بعناية شديدة ما ستكون عليه نتائج انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو من الناحية العملية فيما يتعلق بأمننا الذي يجب ضمانه بطريقة غير مشروطة على الإطلاق".

لكنه أشار أيضًا إلى أنه بالمقارنة مع أوكرانيا، ليس بين روسيا وفنلندا أو السويد أي نزاع على الأراضي.

في وقت سابق من الاثنين، قال نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف إن مثل هذا القرار "خطأ جسيم ستكون لعواقبه أبعاد هائلة".

وتستعد فنلندا والسويد للتخلي عن عقود من عدم الانحياز العسكري للانضمام إلى الناتو خشية تعرضهما لهجوم بعد اجتياح روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير.

وأعلنت فنلندا عزمها الانضمام إلى الناتو، الأحد، فيما ينتظر أن تتخذ السويد قرارا مماثلًا.