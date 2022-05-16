وظيفة حرس الحدود السعودي 2022.. شروط القبول في حرس الحدود السعودي 2022 

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وظيفة حرس الحدود السعودي 2022. يشهد محرك البحث الشهير جوجل عملية ضغط حول البحث عن شروط القبول في الوظائف الشاغرة في حرس الحدود السعودي 2022، وذلك بعد الإعلان الذي قدمته المديرية العامة لقوات حرس الحدود السعودي، وهي أهم جهاز أمني تابع لوزارة الداخلية، وسوف نتعرف من خلال هذا التقرير عن أبرز تلك الشروط الواجب توافرها للحصول على وظيفة في حرس الحدود السعودي.
نبذة عن حرس الحدود السعودي
من أهم فروع الأمن الداخلي السعودي هو المديرية العامة لحرس الحدود، فهي الدرع الواقي للبلاد وحصنه المنيع، تعمل على حماية الحدود البرية والبحرية للمملكة ضد أي عدوان مفاجئ، بالإضافة إلى حماية الحدود من مهربين السلاح والمخدرات، وكذلك المتسللين من وإلى المملكة، كما تعمل على إرشاد التائهين في الحدود البرية، وضبط الأمن داخل الموانئ البحرية.
شروط القبول في حرس الحدود السعودي 2022
من أهم الشروط الواجب توافرها في الأشخاص المتقدمين للحصول على وظيفة في حرس الحدود السعودي هي:
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- بالإضافة إلى كونه حسن السير والسلوك.
- أن يكون حاصل على المؤهل العلمي الذي تطلبه الوظيفة.
- وفي حالة أن يكون المتقدم من خارج المملكة، لا بد من حصوله على معادلة المؤهل المطلوب من وزارة التعليم السعودي.
- ألا يكون لديه أي سوابق مخلة بالشرف.
شرط القبول في الوظيفة عدم زواجه من أجنبية.
- ذا جسم متناسق الطول مع الوزن، وذلك ضمن المواصفات القياسية التي تضعها القاعدة الطبية لحرس الحدود.
طريقة التسجيل في وظيفة حرس الحدود السعودي 2022
يمكن الحصول على وظيفة حرس الحدود السعودي 2022 وذلك بعد استيفاء الشروط المطلوبة، لابد من التسجيل إلكترونيا عن طريق هذه الخطوات:
- الولوج إلى الموقع الرسمي لمنصة التوظيف السعودي.
- اختيار الوظائف المتاحة من القائمة الرئيسية.
- ثم النقر على وظائف حرس الحدود للرجال 2022.
- اختيار الوظيفة التي تناسب المؤهل الدراسي للشخص المتقدم للحصول على الوظيفة ضمن القائمة المقدمة.
- ملء الخانات الخاصة بالبيانات الشخصية مثل:اسم المتقدم رباعي.
- تاريخ الميلاد.
- رقم الهوية.
- محل الاقامه.
- الجنسية.
- رقم الجوال.
- البريد الالكتروني.
- كلمة المرور.
- تأكيد كلمة المرور.
- كتابة رمز التحقق المرئي الظاهر.
- ثم الضغط على تسجيل بعد التأكد من صحة البيانات.
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