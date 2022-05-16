بدون حلة ضغط هتسوي اللحمة وهتبقي طرية ودايبة بطريقة جديدة وفي أقل من ساعة

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طريقة تسوية اللحمة بدون حلة ضغط، نجد أن اللحوم هي أهم أنواع الأطعمة التي نتناولها دائما وبأشكال مختلفة من الأطباق. والأكلات المتعددة، واللحمة هي مكون رئيسي على المائدة وجبة الغداء لأنها تحتوي على عناصر مفيدة للجسم، ونلاحظ أن اللحوم من الصعب طهيها بشكل سهل وقد تأخذ وقت كبير للحصول علي تسويتها ولذلك تلجأ ربة المنزل إلى استخدام حلة الضغط حتى تعمل علي تسوية اللحم بشكل جيد. طريقة تسوية اللحمة بدون حلة ضغط المقادير مقدار مناسب من اللحم الطازج.

كمية مناسبة من الماء المغلي.

ملعقة كبيرة من بهارات اللحمة المشكلة.

حبة واحدة كبيرة من البصل.

حزمة واحدة من الكرفس.

ثمرة واحدة من الجزر.

عدد صغير من ورق اللورا.

حزمة واحدة من الكرات.

حبة واحدة من الهيل.

حبة واحدة من المستكة.

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

وملعقة صغيرة من الفلفل.

ملعقة كبيرة من ملح طعام.

رشة صغيرة من السكر الأبيض. طريقة التحضير نأتي بطاسه القلي ونضع بها ملعقة كبيرة من الزيت النباتي حبة واحدة من الهيل ونضيف عليه حبة واحدة من المستكة ونقلبه جيدا وإضافة قليل من الماء ونحمرها مع بعض على النار حتى يتم تشويحها. نضع المكونات في إناء معدني ونرفعه على النار ونضيف عليه مقدار مناسب من الماء المغلي ونضع عليه اللحم الطازج ونضع عليهم حبة واحدة من البصل وتقليبها بشكل جيد. نضع على المكونات رشة صغيرة من السكر الأبيض التي تساعد في تسوية اللحمة بشكل سريع بدلا من تسويتها في حلة الضغط ونقلب كل المكونات مع بعض. نضيف على اللحم ملعقة صغيرة من ملح الطعام وملعقة صغيرة من الفلفل وملعقة كبيرة من البهارات المشكلة ودمجهم مع اللحم حتى يتم نضجها. وقد ذكرنا سابقاً في هذا الموقع عن طريقة فرم اللحمة بدون ماكينة في البيت. نترك اللحم علي النار حتى يتم تسويتها وبعد ذلك نقوم برفعها من على النار. كيفية تنظيف اللحوم من رائحة الزفارة نقوم بتنظيف اللحمة المجمدة باستخدام الماء حتى تقضي علي وجود الثلج به والتخلص من السموم والميكروبات التي تتواجد بها.

يجب ايضا وضع اللحم في خليط ملح الليمون والخل الأبيض حتى يساهم في القضاء على الميكروبات بها.

يمكننا وضع القليل من ملح الطعام عليها حتى يمتص من الرائحة الكريهة باللحم. عمر شويل - جدة بدون حلة ضغط هتسوي اللحمة وهتبقي طرية ودايبة بطريقة جديدة وفي أقل من ساعة - ثقفني

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