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عمر شويل - جدة وظائف ارامكو للنساء, وظائف أرامكو لخريجي الثانوية هاتين الجملتين كانتا امس من أكبر الكلمات التي عليها بحث في المملكة العربية السعودية عبر محركات البحث وعبر مواقع التواصل الإجتماعي التي تهتم بنشر اعلانات الوظائف الرسمية التي تصدر في المملكة إن كان في القطاع العام التابع للحكومة أو في القطاع الخاص الذي حصل على توصيات ملكية من ملك السعودية ومن ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بخلق فرص عمل جديدة وحصرياً للشباب السعودي من كلى الجنسين وهذا من ضمن رؤيتهم للسعودية في عام 2030 والتي تقول يجب ان تكون المملكة من أفضل البلدان وحسب تشبيه البعض (سويسرا العرب).

وظائف ارامكو للنساء

1- وظائف لدى شركة أرامكو السعودية للتجارة:

– مُحلل التخطيط والأداء.

– أخصائي المحاسبة.

– مُدقق داخلي أول.

2- وظائف لدى شركة مصفاة أرامكو موبيل المحدودة:

– أخصائي عقود.

– مهندس أمن سيبراني.

– مُستشار التخطيط المؤسسي.

– فني آلات.

– متدرب فني ميكانيكي.

– مهندس نظم تقنية المعلومات.

– مُنسق عقود.

– متدرب فني أجهزة.

3- وظائف لدى شركة أرامكو روان للحفر:

– أخصائي الخدمات اللوجستية.

– مدير إدارة المستودعات.

– أخصائي ثاني علاقات البائعين.

– ميكانيكي.

– أخصائي مشتريات.

4- وظائف لدى شركة مصفاة أرامكو السعودية (ساسرف):

– فني تشغيل.

وظائف أرامكو لخريجي الثانوية

ومن اهم الأمور التي ترغب الشباب السعودي لوظائف أرامكو السعودية ان شروط التوظيف لديهم تعتبر بسيطة للغاية واولها انه يمكنك التقديم وإن كان لديك فقط شهادة ثانوية عامة على الأقل وبالاخص مع انتشار الشهادات العليا في المملكة وتجد أغلب الوظائف من شروطها شهادة ماجيستير او مايعادلها من شهادات أخرى.

ارامكو وظائف

ويمكنك التقديم على وظائف ارامكو السعودية حيث قدمت شركة أرامكو مجموعة من الوظائف الخاصة بالنساء والقدرة على التقديم على الوظائف من خلال الموقع الرسمي حيث يساعد ذلك على الحصول على فرص ملائمة حسب التخصصات المعلن عنها من الشركة وإمكانية تسجيل الدخول ومعرفة كافة الشروط الواجب مراعاتها ليشغل هذه الوظيفة مع التنبيه على بعض الامور مثل الانتباه عند وضع بيانات التواص الخاصة بالمتقدم كي يتم التواصل معه في حال حالفه الرزق والأمر الآخر هو مطابقة الشروط لضمان القبول المبدئي.