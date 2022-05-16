نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن.. رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2022 Link بوابة التعليم الأساسي في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2022 في جميع المحافظات عبر بوابة التعليم الأساسي، يبحث عنها ملايين الاهالي في مصر الان، بعد إن اتمم طلاب تلك المرحلة كافة الامتحانات يوم الخميس الماضي، ولذلك نرتقب ظهور نتيجة 4 ابتدائي خلال الساعات المقبلة عبر بوابة التعليم الاساسي المعلن من وزارة التربية والتعليم في مصر، والذي يطرح النتيجة باللون فور إدخال الاسم ورقم جلوس الطالب، هذا وقد خصصت وزارة التربية والتعليم لون مميز لكل مستوي تعليمي، حيث تم تقسيم نتيجة 4 ابتدائي علي شكل 4 اللوان، وتعبر بشكل لون عن مستوي وتقدير الطالب من متميز الي ضعيف.

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2022

عبر رابط بوابة التعليم الاساسي سوف تحصل علي نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 الترم الثانى، والتي من المؤكد أنها علي وشك الظهور بعد ان تمت في ظل إجراءات السلامة العامة التي تعلنها منظمة الصحة العالمية، والتي حرصت وزارة التربية والتعليم في مصر علي تطبيقها علي الوجة الاكمل، حيث يتم تعقيم الفصول المدرسية التي يؤدي بها الطلاب الامتحانات بالطريقة المعتمدة دوليا من استخدام المعقمات المخصصة، وكذلك يعقم الطلاب الايدي ويقوموا بارتداء الكمامة.

لينك نتيجة 4 ابتدائي 2022 الترم الثانى

من اجل الاطلاع علي نتيجة 4 ابتدائي أوضحت وزارة التربية والتعليم إن موقع moe.gov.eg سوف يتيح النتائج بالألوان، وكذلك يمكنكم الحصول عليها من المدرسة حيث تعلق النتيجة في مكان واضح لجميع الطلاب في فناء المدرسة خلال الدقائق المقبلة، ويمكنكم معرف مؤشرات النتيجة بالألوان من هذا العرض التوضيحي

خطوات الحصول علي نتيجة الصف الرابع الابتدائي

من خلال زيارة موقع بوابة التعليم الأساسي سوف تحصل علي نتيجة 4 ابتدائي فور اعتمادها رسميا، والخطوات الموضحة ادناه هي الخطوات اللازمة للحصول عليها