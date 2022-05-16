تسجيل رقم الهاتف لبطاقة التموين من خلال موقع دعم مصر

مع تكدس الضغط من قبل المواطنين على مكاتب التموين من أجل تسجيل رقم الهاتف لبطاقة التموين وفقًا لقرارات وزارة التموين والتجارة الداخلية لتجنب وفق البطاقة التموينية ذو اللون الأخضر بصورة مفاجأة عن صرف رغيف الخبز والسلع التموينية، قامت الوزارة بتغيير خطة التحديث لتكون عن طريق موقع دعم مصر لمدة 72 ساعة، ومن هنا أزاد البحث عبر المنصات المختلفة عن خطوات تسجيل رقم الهاتف لبطاقة التموين من أجل تحديث البيانات والتي تذكرها على حضراتكم بالتفصيل في مقالنا اليوم فتابعوا معنا فيما يلي.

تسجيل رقم الهاتف لبطاقة التموين

قبل وقت سابق أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن تحديث بيانات البطاقة التموينية لمن وصلت إليهم عبر بون صرف الخبز ، بضرورة إضافة رقم هاتف رب الاسرة المسجل بيه البطاقة التموينية والتي من الممكن أن يكون الأب، أو الأم في حالة وفاة الأب، أو الابن الأكبر في حالة وفاة الأبوين، وبالفعل بدأ التسجيل من اليوم الأحد الموافق الخامس عشر من شهر مايو لعام 2022 حتى نهاية شهر يونيو 2022، والجدير بالذكر ان التحديث عبر موقع دعم مصر لم يكن خططتها الولي بل أكدت على ان التحديث من خلال مكاتب التموين ولكن مع كثرة الطلبات التي قدمت قامت الوزارة بتغيير خططها.

خطوات تسجيل رقم الهاتف لبطاقة التموين

هذا السؤال كثر البحث عنها من قبل المواطنين منذ إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية اتاحة موقع دعم مصر أمام المواطنين لتسجيل رقم الهاتف لبطاقة التموين حتي لا توقفوا عن صرف أي سلع تموينية تطرح من قبل الوزارة، وعليه إزداد البحث عن خطوات التسجيل، التي نسردها على حضراتكم فيما يلي، لكن يجب التأكيد على ان عملية التحديث لن تقبل إذا كان رقم الهاتف غير مفعل: