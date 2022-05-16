أسرع طريقة لعمل كيكة البرتقال الهشه والمرتفعة هتغنيكي عن وجبة الفطار بخطوات بسيطة وسهلة في التحضير

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طريقة عمل كيكة البرتقال، يبحث الناس دائما على وجبات فطور خفيفة وشهية، ومن هذه الوجبات الكيك ويعد الكيك من اكتر الوجبات الخفيفة التي يعشقها الكبار والصغار، ويمكن تقديمه يوميا على الفطور مع الشاي أو الحليب الساخن، ويمكن أن تقدم للأطفال خلال يومهم الدراسي لكن تعد وجبة غذائية متكاملة، ويمكن تحضير كيك بأكثر من شكل وأكثر من نكهة، فسوف نقوم بالتحدث في هذا المقال عن كيكة البرتقال وطريقة تحضيرها بكل التفاصيل. طريقة عمل كيكة البرتقال المكونات:- ٢ كوب من الدقيق.

كوب من عصير البرتقال الطازج.

٣ بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

نصف كوب من الزيت النباتي.

فانيليا.

بشر برتقال.

باكو بيكنج بودر. الطريقة:- يخفق السكر مع الزيت في الخلاط أو بالمضرب الكهربائي أو اليدوي أيا كانت الطريقة المتاحة لديكم. ثم نقوم بإضافة البيض واحدة تلو الأخرى ونضع الفانيليا ونستمر في الخفق حتى يذوب السكر وتصبح عجينة الكيكة لونها فاتح. نقوم بإضافة عصير وبشر البرتقال ونخفق مرة أخرى حتى يتكون خليط ناعم كريمي. في بولة أخرى نضع الدقيق والبيكنج بودر ونضع عليها الخليط السائل المعد مسبقاً. ونقلب على طريق الملعقة ولكن برفق حتى لا يخرج الهواء من الكيك ويتسبب في هبوطها وعدم نضجها جيداً. نحضر صينية خبز واو قالب خاص بالكيك وتدهن جيدا بالزيت ثم نضع خليط الكيك في الصينية. على فرن ساخن نقوم بوضع الكيكة على الرف الأوسط ونتركها من ٣٠ إلى ٤٠ دقيقة حتى تمام النضج. بعد مضي المدة المحددة نقوم بإخراج الصينية من الفرن وتترك حتى تبرد تماماً. تقطع الكيكة إذا كانت في صينية مربعة أو مدورة وعند تسويتها في قالب خاص بالكيك فنقوم بقلب الكيك على طبق مستدير ويتم تقطيعها بالشكل المناسب والمفضل لديكم. طرق نجاح الكيك الهش يجب إخراج البيض من الثلاجة بنصف نصف ساعة قبل البدء في تحضير الكيك.

اختيار نوع وجودة الدقيق الذي يستخدم بالكيك حتى يكون جيد ولا يسبب هبوط الكيك.

إخراج عصير البرتقال أو الحليب من الثلاجة قبل البدء في عمل الكيك.

يجب نخل الدقيق للتخلص من اى شوائب يوجد به وايضا عدم تقليب عجينة الكيك كثيرا حتى لا يخرج منها الهواء.

إدخال الكيك على فرن ساخن لمدة ١٥ دقيقة ثم نقوم بتهدئة الفرن حتى لا تستوي من الخارج وتصبح نيئة من الداخل. عمر شويل - جدة أسرع طريقة لعمل كيكة البرتقال الهشه والمرتفعة هتغنيكي عن وجبة الفطار بخطوات بسيطة وسهلة في التحضير - ثقفني

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