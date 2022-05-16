سلفة تمويل شخصي بدون تحويل راتب الشروط والمميزات

سلفة تمويل شخصي بدون تحويل راتب، هي من المنصات المميزة جدا والتي تقدم العديد من القروض المختلفة داخل المملكة العربية السعودية، سلفة من منصة سعوديه تعتمد كليا على تقنيات مالية تسمى fintech من اجل رفع كفاءة المعاملات البنكية والتمويل لتصل إلى تجربة مميزه لجميع عملائها، ومن خلال منصة سلفه يمكن طلب التمويل الذي يناسب احتياجاتك وظروفك وميزانيتك الشهرية أيضا، وبعدها يمكن الحصول على طلب تمويلك فورا من خلال المنصة الإلكترونية، تقدم سلفة قروض متنوعه منها تمويل شخصي بدون تحويل راتب وهى من اهم القروض المقدمة للعملاء، عند الحصول على منصة سلفة تمويل سريع بدون تحويل راتب يجب أن تتوافر عدد من الشروط من اجل الحصول على تمويل سلفه بدون تحويل راتب، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف على كل هذه التفاصيل.

سلفة تمويل شخصي بدون تحويل راتب

تمتلك منصة سلفة العديد من المميزات يأتي في مقدمتها أن سلفه تمويل شخصي بدون تحويل راتب متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وأيضا تتوافق سلفة مع شروط الدعم النقدي السعودي مما يسبب راحه كبيره تجاه عملاءها، يمكن التقديم على طلب تمويل سلفه الشخصي من خلال الموقع الإلكتروني للمنصة بدون أي تعقيدات، واكثر ما يميز تمويل سلفه هو سهولة الاجرائات المتبعة للحصول على التمويل الشخصي، وفى السطور القادمة سوف نتعرف على الشروط التي يجب أن تتوافر في كل من يريد الحصول على تمويل شخصي من سلفه بدون تحويل راتب والمميزات أيضا.

شروط الحصول على تمويل منصة سلفه

أن كون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون عمر المتقدم بين 23 و60 عاماً، ومكتمل الأهلية.

أن يكون المتقدم على رأس العمل، بشرط ألا تقل فترة العمل عن 3 أشهر في الخدمة لموظفي القطاع الحكومي أو 6 أشهر لموظفي القطاع الخاص.

الحد الأدنى للراتب الشهري 5,000 ريال سعودي.

مميزات تمويل منصة سلفه