رابط تقديم تجنيد الجيش الأردني 2022 الالتحاق برتبة عريف dpatajneed.jaf.mil.jo

رابط تقديم تجنيد الجيش الأردني 2022 أعلنت الخدمات الطبية الملكية الأردنية ، اليوم، عبر مديرية الشؤون العسكرية، ولكي يتم الموافقة علي تقديم تجنيد الجيش الأردني 2022، سيكون هناك شروط توظيف منتسبي القوات المسلحة الأردنية، يجب على المتقدمين أن يكونوا حاصلين على شهادة الثانوية العامة وشهادة جامعية “ناجحة”، الراغبين في التقدم يجب دخول صفحة التوظيف بقسم شؤون الموظفين، قد تستغرق عملية التسجيل عدة أسابيع حتى تكتمل ولكن سيتم وضع المتقدمين في نهاية المطاف على قائمة انتظار لشغل وظائف داخل الجيش.

رابط تقديم تجنيد الجيش الأردني 2022

أعلن القائد العام للقوات المسلحة الأردنية التابعة للجيش العربي وذلك من مكتب شؤون الأفراد، عن تقديم تجنيد الجيش الأردني، وحاجته إلى تجنيد عدد معين من الرجال والنساء ذوي الصفة العسكرية من حملة شهادة الثانوية العامة (المؤهل الكامل)، حيثالقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، تقوم بتجنيد أي شخص ذي طابع عسكري حاصل على درجة البكالوريوس وحاصل على دبلوم (اجتياز كامل) لمزيد من المعلومات ، يرجى زيارة الموقع التالي الموقع الالكتروني ثم تقوم باتباع هذه الخطوات الهامة كالتالي:

بعد أن يتم الدخول عبر هذا الرابط قم بتسجيل لرقم الوطني

كتابة رقم هوية الأحوال المدنية.

بعد ذلك سيطلب تكرار رمز التحقق.

حيتم اولا التأكد من صحة كافة البيانات التي قمت بتسجيلها

وبعد أن تستكمل هذه الخطوات تقوم بعمل تسجيل دخول.

بالطبع سوف تقوم بإرفاق الأوراق المطلوبة منك للتقديم في ملف pdf وذلك من أجل أن يتم مراجعتها.

الشروط المطلوبة لتقديم تجنيد الجيش الأردني 2022

هل ترغب في أن تكون في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، تقديم تجنيد الجيش الأردني 2022، حيث يجب أن تتوفر بك عدد من الشروط حتي يتم الموافقة علي التحاقك بالجيش الأردني: