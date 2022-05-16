وقحة وغير مقبولة.. روسيا تنتقد تصرفات الاستخبارات الأمريكية ضد بعثاتها

جدة - نرمين السيد - انتقد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميترى بيسكوف، تصرفات الأجهزة الأمنية الأمريكية الخاصة فى علاقة بالبعثات الدبلوماسية الروسية، ووصفها بالوقحة وغير المقبولة.





وحسبما نقلت "روسيا اليوم"، قال بيسكوف فى تصريح صحفى، اليوم الإثنين، إن الكرملين يعتبر سلوك الأجهزة الأمريكية الخاصة فيما يتعلق بموظفى البعثات الروسية فى الخارج، وقحًا للغاية وغير مقبول. وأضاف متحدث الرئاسة الروسية: "الكرملين على علم بهذه المعلومات.. نحن نشارك رئيس بعثتنا الدبلوماسية فى الولايات المتحدة مخاوفه، السلوك الوقح للغاية لممثلى الأجهزة الأمنى الخاصة، فيما يتعلق بمواطنينا وموظفى بعثاتنا فى الخارج غير مقبول".

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