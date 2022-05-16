عاجل- ارتفاع أسعار القمح إلى مستويات قياسية بعد حظر الهند صادراتها

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت وكالة "فرانس برس"، كانت وزارة التجارة والصناعة الهندية قد أعلنت، حظر تصدير القمح بأثر فورى، حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم السبت، وسط مساعى من نيودلهى لتهدئة الأسعار المحلية.
وفى بيان لها، قالت وزارة التجارة الهندية، إنه "سيتم السماح بشحنات القمح بخطابات ائتمان قد صدرت بالفعل"، مضيفة أن "أن سعر القمح فى العالم ارتفع بشكل خطير، ونتيجة لذلك تعرض الأمن الغذائى للهند للخطر".
وبحسب "فرانس برس"، كان المشترون العالميون يعتمدون على الهند فى الحصول على إمدادات القمح، بعدما تراجعت الصادرات من منطقة البحر الأسود بسبب الحرب الروسية الأوكرانية التى اندلعت فى 24 فبراير الماضى.
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