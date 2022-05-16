أبو الغيط يتوجه إلى إسبانيا لرعاية منتدى العلاقات العربية الإسبانية

جدة - نرمين السيد - يتوجه أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى مدريد، اليوم الإثنين لرعاية الدورة الأولى لمنتدى العلاقات العربية – الإسبانية عبر الإعلام الرقمى الذى سيعقد فى العاصمة الإسبانية، وتنظمه هيئة الإذاعة والتليفزيون الإسبانية بحضور خوسيه مانويل بيريز رئيس الهيئة وميكيل إيسيتا وزير الثقافة والرياضة الإسبانى.





وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة بأن هذا المنتدى يعد فرصة جيدة للمؤسسات الإعلامية العربية والإسبانية لتبادل الخبرات ووجهات النظر وبناء جسور التعاون بين الجانبين؛ نظرا لمشاركة عدد كبير من رؤساء هيئات الإذاعة والتليفزيون بمختلف الدول العربية والمؤسسات الإعلامية العربية أيضا. وأشار المصدر إلى أن جلسات المنتدى تتناول عددا من الموضوعات أبرزها أهمية الإعلام الرقمى فى التبادل الثقافى وكيفية تطوير علاقات التعاون المؤسسى فى المجال الإعلامى بين الجانبين العربى والإسبانى، ووضع خطة مستقبلية لتفعيل آليات هذا التعاون. كما ذكر المصدر أنه من المقرر أن يلتقى الأمين العام خلال الزيارة مع الملك "فيليب السادس" ملك إسبانيا، وكذلك خوسيه مانويل ألباريس وزير الخارجية الاسبانى للتباحث حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية.

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