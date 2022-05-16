عاجل.. انفجار بمنزل وزير الداخلية التونسى وإصابة زوجته بحروق

جدة - نرمين السيد - قال مسؤول أمنى فى تونس، إن انفجارا وقع بمنزل وزير الداخلية التونسى توفيق شرف الدين، اليوم الإثنين، جراء تسرب للغاز، ما أسفر عن إصابة زوجته بحروق طفيفة.





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