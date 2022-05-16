مقتل 3 سوريين فى انفجار عبوتين ناسفتين بريف دمشق

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء السورية "سانا"، قال مصدر فى قيادة شرطة ريف دمشق، إن "عبوة ناسفة وضعها إرهابيون بسيارة فى قرية الدرخبية انفجرت صباح اليوم، وتبعها بعد وقت قصير انفجار عبوة أخرى بالقرب من مكان الأولى، ما تسبب فى استشهاد ثلاثة مواطنين".

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