العالم اليوم - انفجار بمنزل وزير الداخلية التونسي.. وإصابة زوجته

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 16 مايو 2022 01:18 مساءً - قال مسؤول أمني لرويترز إن انفجارا وقع، الاثنين، بمنزل وزير الداخلية التونسي نتيجة تسرب غاز أسفر عن إصابة زوجته بحروق طفيفة.

وأضاف المصدر أن الوزير توفيق شرف الدين بخير وأن حروق زوجته خفيفة من الدرجة الأولى. وبرز شرف الدين كواحد من أقوى الشخصيات في تونس منذ أن تحرك الرئيس قيس سعيد الصيف الماضي للسيطرة على السلطة التنفيذية وأقال البرلمان وأصبح يحكم بمراسيم.

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