نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن.. رابط نتائج الصف الرابع الابتدائي والخامس الابتدائي 2022 عبر moe.gov.eg الرسمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج الصف الرابع الابتدائي والخامس الابتدائي عبر moe.gov.eg الرسمي، جميع الطلاب في محافظات جمهورية مصر العربية يبحثون منذ ساعات عن رابط استخراج النتيجة، والتي أقترب ميعاد ظهورها في كافة المحافظات، ومن المعروف إن جمهورية مصر العربية تتبع نظام التعليم الإلكتروني منذ تفشي فيروس كورونا المستجد، إلا أن مع بداية العام الدراسي الجديد تم عودة الدراسة حضوريا، ومن ثم بدأ الطلاب في الحضور بالشكل التقليدي منذ القدم، وكذلك أداء الاختيارات بالطريقة التقليدية ومن ثم إنتظار النتيجة، و بالفعل قامت وزارة التربية والتعليم باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية علي الوجة الاكمل حتي تتم الامتحانات علي الوجة الحسن دون تعرض الطلاب لاي ضرر أو إنتقال فيروس covide 19 بين طالب وآخر.

رابط نتائج الصف الرابع الابتدائي والخامس الابتدائي 2022

نوفر لكم رابط نتائج الصف الرابع الابتدائي الترم الاول 2022، وكذلك رابط موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المخصص للنتائج، علما بأن الموقع المخصص مت قبل الوزارة يتيح النتائج من المرحلة الابتدائية حتي الثانوية العامة، ومن ثم يمكنكم تحصيل نتيجة الصف الخامسالابتدائي الترم الاول 2022، من خلال الرابط نفسة، علما بأن كافة المصادر من وزارة التربية والتعليم تؤكد أن نتيجة الصف السادس الابتدائي سوف تتاح في المدارس، وعلية سوف نوفر لكم خطوات الحصول علي النتيجة لاستخراجها فور إعلان ظهورها رسميا.

موقع وزارة التربية والتعليم moe.gov.eg

يعد موقع وزارة التربية والتعليم هو أبرز مواقع التعليم الإلكتروني التي تمد الطلاب بقاعدة معلومات من خلال بنك المعرفة، خاصة بعد إن تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث يتم يوميا زيارة الموقع من قبل ملايين الطلاب من اجل تلقي الدروس بداية من الصفوف الابتدائية حتي الثانوي، الامر لا يتوقف عند هذا الحد، إلا إن الموقع يقوم بإتاحة النتائج بشكل الكتروني عبر moe.gov.eg، فقط اتبع تلك الخطوات للحصول علي النتيجة

قم بزيارة الموقع الإلكتروني الذي خصصتة وزارة التربية والتعليم.

فور تحميل الموقع قم بكتابة الإسم الكامل.

سجل الإسم ثلاثي.

الآن قم بكتابة رقم الجلوس في الخانة المخصصة أمامك.

أخيرا انقر كلمة عرض النتيجة.

ظهور نتائج الصفوف الابتدائية في المدارس

هذا وقد أكدت كافة المصادر بوزارة التربية والتعليم إن النتائج سوف تتاح بالمدارس، من خلال الإسم ورقم الجلوس للطالب، وفور اقتراب بداية الترم الدراسي الثاني، سيتمكن الطالب بمجرد التوجة للمدرسة من الحصول علي النتيجة بداية من الصف الرابع الابتدائي حتي السادس الابتدائي، علي إن تتاح النتيجة بنظام الالوان للصف الرابع الابتدائي.

نتيجة الرابع الابتدائي الترم الثاني 2022

وتشهد محركات البحث جوجل في مصر اليوم محاولة الاطلاع علي نتيجة 4 ابتدائي الترم الثانى في جميع المحافظات، وذلك بعد إن انتهي الطلاب من أداء تلك الإمتحانات يوم الخميس الماضي، وعلية سوف تعلن وزارة التربية والتعليم النتيجة خلال الساعات المقبلة عبر موقع بوابة التعليم الأساسي، وذلك فور اتمام عمليات التصحيح ورصد الدرجات خلال تلك الساعات.