الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات جديدة على روسيا ودعم أوكرانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 12:28 مساءً - يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة ضد روسيا وكذلك العلاقات مع دول غرب البلقان، إلى جانب دعم أوكرانيا.

ومن المقرر أن يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، في اجتماع دوري لمجلس الشؤون الخارجية ببروكسل، بعدما فشلت في التوصل إلى حل وسط بشأن حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، والتي ينبغي أن تشمل التخلص التدريجي من واردات النفط الروسية.

ووفقا للمفوض الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، فإنه إذا تعذّر الاتفاق على العقوبات على مستوى الممثلين الدائمين، فسيتم رفع القضية إلى المستوى الوزاري.

ويتفاوض الاتحاد الأوروبي حاليا بشأن الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا، والتي تشمل قطع عدد من البنوك عن نظام “سويفت”، والعقوبات الشخصية، وفرض حظر على البث في الاتحاد الأوروبي لثلاث شركات تلفزيونية روسية رسمية، فضلا عن حظر تدريجي على النفط الروسي، حيث يعمل عدد من دول الاتحاد على إبطاء الحزمة خوفا من التأثير السلبي على اقتصاداتها.

ومن المتوقع أن يلقي وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، كلمة أمام وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى مناقشة وزراء الاتحاد الأوروبي لتداعيات الأزمة الأوكرانية وآفاق توسع الاتحاد الأوروبي مع وزراء خارجية دول غرب البلقان.

كذلك تستضيف بروكسل اليوم اجتماعا للمجلس الوزاري لدول الاتحاد الأوروبي وكندا بمشاركة وزير الخارجية الكندي، ومن المقرر أن تبلغ فنلندا والسويد، خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بخططهما للانضمام إلى حلف “الناتو”.