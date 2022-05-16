الدفاع الروسية: إسقاط 3 مقاتلات وقصف 325 منطقة عسكرية أوكرانية

وفى بيان له، قال المتحدث الرسمى باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيجور كوناشينكوف، إن صواريخ جوية أصابت موقعين لقيادة الجيش الأوكرانى، بما فى ذلك قيادة اللواء ميكانيكى رقم 72 بالقرب من "تسابوفكا" فى منطقة خاركوف.
كما أكد كوناشينكوف استهداف 16 منطقة تمركز أفراد ومعدات عسكرية لأوكرانيا، و8 نقاط إطلاق صواريخ طويلة المدى و5 مستودعات للصواريخ والمدفعية بالقرب من "كراسنوليمان" فى منطقة خاركوف، و"فلاديميروفكا" و"كونستانتينوفكا" فى إقليم دونيتسك و"بيريستوفويه" فى منطقة لوجانسك.
ووفقًا للمتحدث العسكرى الروسى، فإنه نتيجة للضربات تم تحييد أكثر من 360 عنصر من القوميين الأوكرانيين المتطرفين، وتعطيل 78 وحدة من المعدات العسكرية، حيث قصفت الطائرات 3 مراكز قيادة، و104 منطقة لتمركز الأفراد والمعدات العسكرية ومستودعى وقود.
كما ضربت القذائف الصاروخية والمدفعية الروسية 325 منطقة تمركز أفراد ومعدات عسكرية و14 مركز قيادة، و24 بطارية مدفعية فى مواقع إطلاق النيران.
وأسقط الدفاع الجوى الروسى مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "سو-25" بالقرب من "يفغينوفكا" فى منطقة "ميكولايف" و"فيليكا كاميشيفاخى"، بالإضافة إلى مقاتلة أخرى من طراز "سو-24" بالقرب من جزيرة زيمينى.
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