الصين تعلن احتواء انتشار كورونا فى شنغهاى

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الأنباء الصينية الجديدة "شينخوا"، ذكر مؤتمر صحفى حول الوقاية من الوباء والسيطرة عليه، أن عدد السكان المقيمين فى "مناطق الإدارة المغلقة" انخفض إلى ما لا يزيد عن مليون شخص، وتمت السيطرة على الوباء بشكل فعال.

وووفقًا للجنة الصحة المحلية ببلدية شنغهاى، فقد سجلت المقاطعة، التى يقطنها أكثر من 24 مليون شخص، نحو 69 حالة إصابة مؤكدة جديدة محلية بعدوى كورونا، و869 حالة بدون أعراض، يوم أمس الأحد.

وقال مسؤول بمجلس الوزراء الصينى، إن اقتصاد البلاد الراكد انتعش مع تخفيف قيود مكافحة كوفيد-19، والسماح للأنشطة الاقتصادية فى العاصمة التجارية شنغهاى بإعادة فتح أبوابها، موضحًا أن نحو 9 آلاف شركة صناعية فى شنغهاى عادت إلى العمل، بعد تخفيف الضوابط التى أغلقت معظم المدينة ابتداء من أواخر مارس الماضى.