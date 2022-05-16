أوكرانيا تتوقع تراجع ضخ الغاز الروسى لأوروبا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "بلومبرج" الإخبارية، تشير بيانات الشركة المشغلة إلى أن خطوط البلاد ستستقبل 48.8 مليون مترًا مكعبًا، اليوم، من الغاز الروسى لتمريره إلى أوروبا عبر نقطة ربط سودجا، لكن لم يسمح بعبور غاز عبر نقطة سوخرانوفكا.
وتوقفت عمليات الضخ منذ الأسبوع الماضى عبر سوخرانوفكا، حيث قالت سلطات التشغيل إنها فقدت السيطرة على بنى تحتية ذات صلة فى مناطق احتلتها روسيا.
فيما يتوقع أن يظل الضخ مستقرًا عند نحو 73 جيجاوات/ الساعة عبر خط الأنابيب "نورد ستريم" إلى ألمانيا، وهو أكبر خط لنقل الغاز الروسى إلى الاتحاد الأوروبى، بما يقارب كامل قدرته التشغيلية.
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