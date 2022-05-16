نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج انتخابات لبنان 2022 “الإنتخابات البرلمانية” تعرف على المؤشرات الأولية للإنتخابات في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر ملايين من الشعب اللبناني موعد الاعلان عن نتائج انتخابات لبنان 2022، إذ انه وعلى الرغم من عمليات الترهيب والمشاحنات الطائفية وتقديم الرشاوى، إلا أنه شهدت الانتخابات اللبنانية هذا العام الكثير من المفاجآت وضربات مدوية لحزب الله وحلفائه وفقا لما أوضحته النتائج الأولية.

نتائج انتخابات لبنان 2022

حسب نتائج انتخابات لبنان 2022 الأولية، فإنه من المحتمل أن يرفع حزب القوات اللبنانية تمثيله إلى حوالي 20 مقعد بعد أن كان يملك حوالي 15 مقعدا فقط في البرلمان المنتهية ولايته…..، وفي هذا السياق ذكرت أنطوانيت جعجع، رئيس المكتب الصحفي لحزب القوات اللبنانية في ساعة مبكرة من صباح اليوم، إن الحزب قد حصل بالفعل على ما لا يقل عن 20 مقعدا في الانتخابات البرلمانية اللبنانية لهذا العام، وهو ما اعتبرته فوزا مهما للفصيل المسيحي الذي يتعارض بشدة مع حزب الله الشيعي…..، وقالت جعجع إن هذا العدد من الممكن أن يرتفع إلى أكثر من ذلك وإنه مع وجود حلفاء كثيرين من الأحزاب والطوائف الدينية الأخرى يمكن للجبهة اللبنانية الآن أن تشكل ” كتلة برلمانية كبيرة” في المجلس المؤلف من 128 مقعدا.

تابع نتائج انتخابات لبنان 2022

كما اشارت نتائج انتخابات لبنان 2022 الأولوية وفقا لما قاله رئيس الجهاز الانتخابي لحزب التيار الوطني الحر إن الحزب المتحالف مع حزب الله الشيعي قد حصل على 16 مقعدا في الانتخابات ليخسر بذلك عدة مقاعد مقارنة بالانتخابات السابقة، حيث أنه قد حصل الحزب على عدد 18 مقعدا خلال الانتخابات التي أجريت في عام 2018

كما شكل التيار الوطني الحر أكبر كتلة منفردة بعد انتخابات 2018 ولكن كما هو متوقع أن يخسر عدة مقاعد بعد ما تعرض له من انتقادات شديدة بعد الانهيار المالي الذي شهدته البلاد في 2019، وقد كشفت بعض المصادر أن النائب طلال أرسلان الذي يدعمه حزب الله منذ فترة طويلة قد خسر مقعده البرلماني لصالح وافد جديد.

وأخيراً أشارت النتائج الأولية للانتخابات اللبنانية 2022 إلى فوز ما لا يقل عن خمسة أعضاء مستقلين آخرين ممن خاضوا حملاتهم الانتخابية على أساس وضع برنامج للإصلاح ومحاسبة السياسيين المتهمين بتعرض لبنان إلى أسوأ أزمة لها منذ الحرب الأهلية التي نشبت بين عامي 1975 و 1990.