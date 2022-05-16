نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استخراج نتائج القبول الموازي في العراق 2021/2022 عبر موقع وزارة التربية العراقية بالرقم الامتحاني epedu.gov.iq في المقال التالي

عمر شويل - جدة استخراج نتائج القبول الموازي في العراق 2021/2022 عبر موقع وزارة التربية العراقية بالرقم الامتحاني epedu.gov.iq قريباً سيعلن وزير التربية والتعليم والبحث العلمي في العراق تفاصيلها، وقريباً سيعلن ظهور نتائج التعليم الموازي للقبول ف الجامعات الحكومية العراقية، من أجل اطمئنان أولياء الأمور على دخول أبنائهم من الطلاب والطالبات إلى الجامعات التي لطالما أرادوا الالتحاق بها، ومن خلال مقالنا نستعرض ذلك معكم.

استخراج نتائج القبول الموازي في العراق 2021/2022 epedu.gov.iq

بعد إعلان وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي العراقية، ظهور نتائج القبول الخاصة بطلاب شهادة البكالوريا وقبولهم في الجامعات الحكومية العراقية، وقد قامت وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي، بنشر النتائج كافة الجامعات والأقسام، كما يمكن الاستعلام عنها من خلال رقم الجلوس أو الرقم الامتحاني الخاص بالطالب.

الاستعلام عن نتائج القبول الموازي في العراق

الطلاب والطالبات وأولياء الأمور نتائج القبول في الجامعات الحكومية العراقية بكافة تخصصاتها، الخطوات كالآتي:

الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي.

اختيار نتائج الطلاب والطالبات.

اختيار نتائج القبول الموازي للبكالوريا.

اختيار العام الدراسي 2022

كتابة اسم الطالب ورقم جلوسه.

الضغط على بحث

ظهور النتائج.

مميزات موقع وزارة التربية العراقية

قامت الوزارة بإضافة العديد من الأمورعلى الموقع الالكتروني الرسمي غير الاستعلام عن نتائج القبول الموازي في العراق، ويمكن حصرها كالآتي:

معرفة آخر الأخبار الخاصة بالتعليم.

تحميل ملف النتائج الخاص بالطلاب والطالبات.

معرفة نتائج المراحل التعليمية.

معرفة نتائج قبول الجامعات الحكومية العراقية بكافة تخصاصتها

مواعيد بدء الدراسة وانتهائها.

معدل القبول بالتعليم الموازي في الجامعات الحكومية العراقية

نقدم لكم في مقالنا معدلات ونسب القبول الجامعي في الأقسام الطبية في الجامعات الحكومية العراقية، وهي كالآتي:

جامعات الطب متوسط الدرجات من 98 درجة

جامعات الطبية الأخرى متوسط الدرجات من 97 درجة.

مصاريف الجامعات الحكومية العراقية

يبحث العديد من أولياء الأمور عن أسعار الجامعات العراقية الحكومية، بعد أن تم الاعلان عن نتائج القبول الموازي في العراق، وهي كالآتي: