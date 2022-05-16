نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “أعرف نتيجتك بالألوان” نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 الترم الثاني برقم الجلوس في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصبحت نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 الترم الثاني من أكثر الموضوعات التي تهم القراء في الساعات الأولى من اليوم بعد أن قامت وزارة التربية والتعليم وحددت تفاصيل إعلان النتيجة بالألوان، وذلك طبقاً الي النظام الجديد التي تعمل به الوزارة من أجل تطوير العملية التعليمية والتربوية ورفع مستوى ذكاء الطالب علي مدار أعوام الدراسة.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 الترم الثاني

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر ضوابط إعلان نتيجة التقييم لتلاميذ الصف الرابع الابتدائي عن طريق الألوان، وذلك من أجل قياس مدى اكتساب المتعلم للمعارف والمهارات، وتأتي درجات التقييم علي النحو التالي.

الأزرق : من 85 % إلى 100 % حصل الطالب علي أمتياز في المادة، فاق التوقعات في اكتساب المعارف والمهارات. الأخضر : من 65% إلى 85% حقق الطالب علي مستوي من جيد لجيد جداً في المادة، المتعلم امتلك المعارف والمهارات المطلوبة الأصفر : من 50% إلى 65% نال الطالب علي مستوي مقبول في المادة ،المتعلم في حاجة إلي بعض الدعم. الأحمر : من 0 % إلى 49 % لم يحالف الطالب التوفيق في المادة، المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات

خطوات الاستعلام عن نتيجة رابعة ابتدائى ترم ثاني 2022

ومن جانبه يمكن الاستعلام إلكترونيا عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي وموقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر عن نتائج الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2022 بالألوان عن طريق اتباع الخطوات الآتية.

قم بالدخول على بوابة نتائج التعليم الاساسي.

قم بتحديد المرحلة الدراسية.

قم باختيار الصف التابع له.

قم بكتابه رقم الجلوس ورقم البطاقة أو رقم شهادة الميلاد.

واضغط على زر استعلام.

نتيجة 4 ابتدائي ترم ثاني 2022

ويذكر أيضاً أن نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني من المقرر أن تعلن في كشوفات بالمدرسة التابع لها الطالب، بحيث تكون فى مكان ظاهر بالمدرسة، لبتطلع عليها جميع الطلاب بسهولة، وذلك بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي في يوم الخميس الماضي، .