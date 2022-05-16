نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث ببجي pubg new state إضافات من الخيال ومميزات تعرفها لأول مرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحديث ببجي pubg new state إضافات من الخيال ومميزات جديدة تشاهدها في لعبة ببجي موبايل الإصدار الجديد للعبة، حيث يتطلب منك الإصدار الجديد عند عملية تحميله من جوجل بلاي أو من ابل أستور أتمام عملية التسجيل المسبق والتي تتم من خلال الضغط علي أيقونة (التسجيل المسبق) بعده ستجد أشعار يوضح لك ضرورة الضغط علي التثبيت، والجديد في هذا الأمر أن ببجي أعلنت عن جوائز ومكافأة تقدمها لأول مرة في الإصدار الجديد للعبة.

تحديث ببجي pubg new state

تعد ابرز التحديثات الجديد في لعبة ببجي نيو ستيت هي الجودة العالية في الصور والجرافيك وإمكان اللاعب والذي يوضح المحاكاة للعصر الحديث من حيث التكنولوجيا الجديدة التي ستكون في عام 2051 وكذلك أشكال الطيران في هذا العصر والسيارات التي تعمل بشحن الكهرباء وكذلك وضوح الرؤية في كل جولات اللعبة بداية من نزول اللاعب ارض المعارك أو جزيرة القتال والبحث فيها عن شدات ببجي والتي يبحث عنها رواد اللعبة بالطريقة المجانية وبالفعل يوجد طرق شحن شدات ببجي مجانا يلجا إليها فئات كثيرة من الشباب في أرجاء العالم تتطلب منهم الأمر القيام ببعض الخطوات البسيطة، يمكنكم التعرف جيدا علي إضافات ببجي موبايل الجديدة.

تعد هذه اللعبة من الألعاب القتالية التي تتميز بالأثارة التي تعجب فئات مختلفة من المجتمعات العربية والعالمية أيضاً، أبرز ما يحب عليك الوصول إليه في اللعبة PUBG MOBILE هو تحصين نفسك جيداً من الموت من خلال تجهيز الشدات UC سواء بطرق مجانية أو طرق مدفوعة وبعد ذلك عليك بإتباع أسرار لعبة ببجي موبايل.

تفاصيل تحديث ببجي الجديد PUBG Mobile 1.5

أعلنت شركة ببجي موبايل منذ قليل عن التحديث الجديد للعبة ببجي PUBG Mobile 1.5 والذي يوفر للعبة مميزات كبيرة ورائعة أبرزها انظمه الكابلات المستخدمة كوسيلة نقل والدرجات النارية الجديدة المضادة للجاذبية، يوجد بتحديث ببجي الجديد طائرات هليكوبتر مميزة بالإضافة إلى السيارات التي تسير بسرعة تصل إلى 150 كيلو متر / ساعة.

متطلبات تحديث لعبة ببجي موبايل



لكي تتمكن من تحديث ببجي موبايل سواء في الإصدار الجديد pubg new state او ببجي موبايل في أصدارها القديم الأمر يتطلب منك النظر جيدا في الخصائص التي يحتجها الإصدار الجديد وهي تشمل التالي:

الاندرويد android: ينبغي أن لا يقل هذا الإصدار عن 5.1.1 وذاكرة عشوائية لا تقل عن 2 جيجا بايت، وكذلك مساحة تخزين لا تقل عن 650 ميجا بايت، ويمكنك تحميل اللعبة من متجر جوجل بلاي. الايفون iso: ينبغي في حالة تحميل اللعبة علي نظام التشغيل الـ iso أن يكون إصدار 9 أو اعلي من ذلك، وتوافر مساحة تخزين لا تقل عن 1.55 جيجا بايت وذاكرة عشوائية لا تقل عن 2 جيجا بايت.

مميزات تحديث لعبة ببجي موبايل pubg new state

يتميز الإصدار الجديد من لعبة pubg علي العديد من الخصائص الجديدة والتي نذكر لكم بعضها مثل التالي:

الحصول علي طيارات بدون طيار.

استخدام القذائف اليدوية المحسنة.

إستعمال الخرائط الذكية.

استخدام الدروع المطورة.

الحصول علي مظهر عجيب للسيارات مجاني ودائم.

يتميز التحديث الجديد في لعبة ببجي بالعديد من المهام التي من أبزرها اكتشاف بيئة فريدة تساعد اللاعب في الابتكار وإعداد استراتيجيات جديدة للمنافسة علي اللعبة، وجود ساحة جديدة من المعارك تسمي troi تتيح لهم اكتشاف كيفية تطوير الكون، وجود أسلحة غير مسبوقة في اللعبة مثل السيارات المصفحة التي لا تتأثر بإطلاق النار.

التحديث التقني في ببجي

فيما تعد أهم التعديلات المحدثة في لعبة ببجي موبايل هي إضافة سلاح RPG وكذلك إضافات جديدة على طور زومبي الجديد وطائر النسر والصقر بالإضافة إلي تغيير عدد الأشخاص الذين يشاهدونك أثناء اللعب والتغير الجديد في مظاهر الاحتفال بالفوز، كما ضمت اخر التعديلات هي لون شارة القنص في السكوب، بالإضافة إلي التعديلات الصوتية في اللعبة.

ولم تنتهي لعبة ببجي من التحديثات الجديد عن أضافه محمد هنيدي لببجي بصوته وسلوكياته المميزة، في اللعبة بل تقدم العديد من الشخصيات العربية والعالمية في اللعبة كي تزيد من متابعيها من كافة أنحاء العالم.

طريقة شحن ببجي الرسمية

يمكن من الآن على اي لاعب شحن لعبة ببجي موبايل من أي مكان في العالم عن طريق موقع midasbuy ومنها الذهاب إلى القائمة الرئيسية واختيار الدولة ثم الضغط على كلمة انطلق، بعد تحديد عدد السكان والأيدي ووسيلة الدفع.

وقبل الختام نؤكد أننا بصدد الرد علي تعليقاتكم اسفل موضوعنا هذا انتهينا من تحديث ببجي pubg new state.