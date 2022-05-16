رابط تجنيد الجيش الأردني 2022 تقديم طلب الالتحاق بالقوات المسلحة dpatajneed.jaf.mil.jo

رابط تجنيد الجيش الأردني 2022، من أهم الروابط التي يبحث عنها المواطن الأردني الآن، لما يقدمه الجيش الأردني لمنسوبيه من مميزات اجتماعية ومالية، ومع الساعات الأولي من صباح اليوم بدأ البحث يتزايد عن رابط تقديم طلب الالتحاق بالقوات المسلحة الأردنية، بعد إعلان القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية على صفحتها الرسمية عبر تويتر، عن فتح باب التقديم على التجنيد للجنسيين من حملة شهادة البكالوريوس في للتخصصات الطبية على رتبة رقيب، ومن حملة شهادة الدبلوم للتخصصات الطبية على رتبة عريف، وتم تحديد بدأ التسجيل إلكترونياً في تمام الساعة الثانية عشر مساءً من اليوم الإثنين الموافق 16 أيار 2022، ويستمر حتي يوم الخميس الموافق 19 من نفس الشهر في تمام الساعة الثالثة مساءً، وخلال السطور التالية سنوضح لكم أهم التفاصيل التي تخص الخبر والتي يبحث عنها الراغبين في التقديم فتابعونا.

تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي / مديرية شؤون الأفراد عن حاجتها لتجنيد عدد من الذكور و الإناث بالصبغة العسكرية من حملة شهادة البكالوريوس والدبلوم (شامل ناجح) للتفاصيل من خلال الرابط التالي https://t.co/3o5PGBPeQm pic.twitter.com/UJhsv5sMTJ — Jordan Armed Forces (@ArmedForcesJO) تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي / مديرية شؤون الأفراد عن حاجتها لتجنيد عدد من الذكور و الإناث بالصبغة العسكرية من حملة شهادة البكالوريوس والدبلوم (شامل ناجح) للتفاصيل من خلال الرابط التالي https://t.co/3o5PGBPeQm pic.twitter.com/UJhsv5sMTJ — Jordan Armed Forces (@ArmedForcesJO) May 16, 2022

رابط تقديم طلب الالتحاق بالقوات المسلحة الأردنية 2022

الدخول على الموقع الإلكتروني “dpatajneed.jaf.mil.jo“.

كتابة الرقم الوطني ورقم هوية الأحوال المدنية.

إدخال كلمة التحقق.

الضغط على تسجيل دخول.

تسجيل كافة البيانات المطلوبة صحيحة وكاملة.

إرفاق المستندات المطلوبة في ملف pdf لمراجعتها.

شروط الالتحاق بالجيش الأردني