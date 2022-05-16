نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تجنيد الجيش الأردني 2022 تقديم طلب الالتحاق بالقوات المسلحة dpatajneed.jaf.mil.jo في المقال التالي
رابط تجنيد الجيش الأردني 2022، من أهم الروابط التي يبحث عنها المواطن الأردني الآن، لما يقدمه الجيش الأردني لمنسوبيه من مميزات اجتماعية ومالية، ومع الساعات الأولي من صباح اليوم بدأ البحث يتزايد عن رابط تقديم طلب الالتحاق بالقوات المسلحة الأردنية، بعد إعلان القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية على صفحتها الرسمية عبر تويتر، عن فتح باب التقديم على التجنيد للجنسيين من حملة شهادة البكالوريوس في للتخصصات الطبية على رتبة رقيب، ومن حملة شهادة الدبلوم للتخصصات الطبية على رتبة عريف، وتم تحديد بدأ التسجيل إلكترونياً في تمام الساعة الثانية عشر مساءً من اليوم الإثنين الموافق 16 أيار 2022، ويستمر حتي يوم الخميس الموافق 19 من نفس الشهر في تمام الساعة الثالثة مساءً، وخلال السطور التالية سنوضح لكم أهم التفاصيل التي تخص الخبر والتي يبحث عنها الراغبين في التقديم فتابعونا.
تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي / مديرية شؤون الأفراد عن حاجتها لتجنيد عدد من الذكور و الإناث بالصبغة العسكرية من حملة شهادة البكالوريوس والدبلوم (شامل ناجح) للتفاصيل من خلال الرابط التالي https://t.co/3o5PGBPeQm pic.twitter.com/UJhsv5sMTJ
— Jordan Armed Forces (@ArmedForcesJO)
تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي / مديرية شؤون الأفراد عن حاجتها لتجنيد عدد من الذكور و الإناث بالصبغة العسكرية من حملة شهادة البكالوريوس والدبلوم (شامل ناجح) للتفاصيل من خلال الرابط التالي https://t.co/3o5PGBPeQm pic.twitter.com/UJhsv5sMTJ— Jordan Armed Forces (@ArmedForcesJO) May 16, 2022
رابط تقديم طلب الالتحاق بالقوات المسلحة الأردنية 2022
- الدخول على الموقع الإلكتروني “dpatajneed.jaf.mil.jo“.
- كتابة الرقم الوطني ورقم هوية الأحوال المدنية.
- إدخال كلمة التحقق.
- الضغط على تسجيل دخول.
- تسجيل كافة البيانات المطلوبة صحيحة وكاملة.
- إرفاق المستندات المطلوبة في ملف pdf لمراجعتها.
شروط الالتحاق بالجيش الأردني
- يكون المتقدم أو المتقدمة أردني الجنسية.
- أن يكون عمر المتقدم “28” عام فأعلي من مواليد 1/1/1994 فأكثر.
- ألا تكون المتقدمة من الإناث متزوجة ” عزباء، مطلقة، أرملة”.
- أن يكون حسن السيرة والسلوك وألا يكون محكوم عليه في قضية مخلة بالشرف أو الأمانة.
- يكون لائق طبياً حسب اللائحة الطبية العسكرية.
- لا يقل الطول عن 160 في الذكور وعن 150 في الإناث وتناسب الوزن مع الطول.
- اجتياز الفحص الفني المخصص من اللجنة الفنية المختصة والمقابلة الشخصية.
- الحضور للمقابلة الشخصية والمراجعة بالكمامة والقفازات ضمن شروط السلامة الصحية.
- التقديم يكون إلكترونياً من خلال الرابط الموضح سابقاً.
- الالتزام بالتقديم خلال الفترة المحددة من القيادة العامة للجيش الأردني والتي تم توضيحها سابقاً.
- ملئ طلب التقديم بالبيانات كاملة وصحيحة بحيث يتحمل المتقدم/ة مسؤولية عدم صحة هذه البيانات.
- تقديم الطلب يكون مرة واحدة وفي حالة التكرار سيتم إلغاء الطلب.
- إرفاق المستندات المطلوبة بصيغة pdf خلال التسجيل الإلكتروني وإحضارها خلال المراجعة.
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