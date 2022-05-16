نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “tajneed.jaf.mil.jo” رابط تقديم تجنيد الجيش الأردني 2022 على رتبة “رقيب/ عريف” هنا الشروط في المقال التالي

عمر شويل - جدة في ظل متابعتنا لكل ما يهم المواطن الأردني وجد عمليات بحث مكثفة، على رابط تقديم تجنيد الجيش الأردني من الرجال والنساء، من حملة البكالوريوس والدبلوم “شامل ناجح”، للتقديم على رابط التجنيد الرسمي للعمل في مديرية الخدمات الطبية الملكية الأردنية، بعد أن أعلنت المديرية من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل تويتر، عن فتح باب التسجيل للتجنيد الموحد بالجيش الأردني، بداية من اليوم الإثنين وفق ضوابط وشروط محددة أعلنتها المديرية.

يأتي ذالك الإعلان بهدف أستقطاب الكفاءات من أبناء المملكة الأردنية الهاشمية، للعمل في الجيش العربي الأردني قطاع الخدمات الطبية، الذي يعد من أهم القطاعات في الجيش، ونحن من خلال موقعكم ثقفني سنقدم لكم أهم الشروط العامة للتقديم، وأيضاً رابط شئون الأفراد الرابط الرسمي للتقديم من خلاله للجنسين، والمستندات الواجب رفعها في التسجيل للوظائف فتابعونا.

شددت مديرية الخدمات الطبية الأردنية على الراغبين في التسجيل، عدم تسجيل أي بيانات غير مطابقة لبيانات الجهات المعنية، وأن التسجيل يكون مرة واحدة فقط وأن أي طلب مكرر سوف يستبعد على الفور، ويجب أن تكون المستندات المرفوعة مع طلب التجنيد، مستندات موثقة ومعتمدة من الجهات الرسمية الحكومية وسارية المفعول.

تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي / مديرية شؤون الأفراد عن حاجتها لتجنيد عدد من الذكور و الإناث بالصبغة العسكرية من حملة شهادة البكالوريوس والدبلوم (شامل ناجح) للتفاصيل من خلال الرابط التالي https://t.co/3o5PGBPeQm pic.twitter.com/UJhsv5sMTJ — Jordan Armed Forces (@ArmedForcesJO) تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي / مديرية شؤون الأفراد عن حاجتها لتجنيد عدد من الذكور و الإناث بالصبغة العسكرية من حملة شهادة البكالوريوس والدبلوم (شامل ناجح) للتفاصيل من خلال الرابط التالي https://t.co/3o5PGBPeQm pic.twitter.com/UJhsv5sMTJ — Jordan Armed Forces (@ArmedForcesJO) May 16, 2022

رابط تقديم تجنيد الجيش الأردني

الدخول على موقع التسجيل الإلكتروني dbatajneed.jaf.mil.jo.

تسجيل اسم المستخدم ورمز التحقق.

كتابة الاسم ورقم الهوية والرقم الوطني.

تسجيل البيانات المطلوبة في استمارة التقديم الإلكترونية مع إرفاق المستندات المطلوبة.

مراجعة البيانات المسجلة ثن الضغط على الموافقة على الشروط ثم إرسال الطلب.

شروط التقديم في التجنيد الموحد للجيش الأردني

أن يكون المتقدم أو المتقدمة أردنية الجنسية والمنشأ.

توافر صفتي حسن السير والسلوك وأن لا يكون صادر بحق المتقدمين أي أحكام جنائية و مخلة بالشرف.

إجتياز كافة الاختبارات والمقابلات الشخصية للالتحاق بالوظائف.

الحصول على المؤهل العلمي المناسب المطلوب.

يجب أن تكون المتقدمة غير متزوجة عزباء.

تناسق الطول مع الوزن وأن تكون الحد الأدنى للطول للسيدات 150سم وللرجال 160 سم.

أن تكون الصحة العامة للمتقدمين جيدة وأن لا يكونوا يعانوا من أي أمراض مزمنة تعيقهم عن أداء مهام الوظيفة.

موعد تقديم تجنيد الجيش الأردني

يبدأ التسجيل بداية من اليوم الإثنين الموافق 2022/05/16، ويستمر حتى يوم الخميس القادم 2022/05/19 حتى الساعة 15.00 مساءً بتوقيت الأردن.