الدفاع الروسية: إسقاط 3 مقاتلات أوكرانية وقصف 325 منطقة عسكرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 11:22 صباحاً - أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيجور كوناشينكوف، اليوم الإثنين، أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 3 مقاتلات أوكرانية، إحداها من طراز “سو-24” واثنين من طراز “سو-25”.

وأضاف كوناشينكوف، في إفادة صحفية يومية، أن الصوراريخ الروسية أصابت موقعين لقيادة الجيش الأوكراني، وكذلك 16 منطقة تمركز أفراد ومعدات عسكرية، و8 نقاط إطلاق صواريخ طويلة المدى و5 مستودعات للصواريخ والمدفعية.

وتابع في بيانه “نتيجة للضربات تم تحييد أكثر من 360 عنصر من القوميين الأوكرانيين المتطرفين، وتعطيل 78 وحدة من المعدات العسكرية، حيث قصفت الطائرات 3 مراكز قيادة، و104 منطقة لتمركز الأفراد والمعدات العسكرية ومستودعي وقود”.

وأشار إلى أن القذائف الصاروخية والمدفعية استهدفت 325 منطقة تمركز أفراد ومعدات عسكرية و14 مركز قيادة و24 بطارية مدفعية في مواقع إطلاق النيران.