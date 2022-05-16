السعودية ترفع إنتاجها النفطى إلى 13 مليون برميل يوميًا فى 2027

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير الطاقة السعودى الأمير عبدالعزيز بن سلمان، اليوم الإثنين، أن المملكة فى طريقها لزيادة إنتاجها النفطى إلى أكثر من 13 مليون برميل يوميًا، وذلك بنهاية 2026 أو بداية 2027.





وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قال الأمير عبد العزيز بن سلمان، فى مؤتمر للطاقة فى البحرين، إنه يمكن الحفاظ على الإنتاج عند هذا المستوى بمجرد الوصول إليه، إذا احتاجت السوق ذلك.

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