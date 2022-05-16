البرازيل: مقتل 4 وإصابة آخرين فى إطلاق نار بمدينة ألتاميرا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "فرانس برس"، فإنه خلال جلوس حشد من الأشخاص خارج حانة فى مدينة ألتاميرا، اقترب مهاجمان وأطلقا النار على عدد من الأفراد، ثم لاذا بالفرار.

وفى بيان له، قال حاكم ولاية بارا، هيلدر بارباليو، فى بيان إن السلطات تحقق فى الهجوم باعتباره "صراعًا محتملاً بين مجموعات إجرامية"، لافتًا إلى أنه توجه إلى المدينة التى يبلغ عدد سكانها 117 ألف نسمة، وأنه شكل فرقة قوامها 50 شرطيًا للتحقيق فى الواقعة.

وتشير تقارير إعلامية محلية إلى أن وقوع ما لا يقل عن 12 جريمة قتل فى ألتاميرا خلال أقل من أسبوعين، حيث تحقق الشرطة فى ما إذا كانت هذه الجرائم مرتبطة ببعضها البعض.