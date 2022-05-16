جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "فرانس برس"، فإنه خلال جلوس حشد من الأشخاص خارج حانة فى مدينة ألتاميرا، اقترب مهاجمان وأطلقا النار على عدد من الأفراد، ثم لاذا بالفرار.
وفى بيان له، قال حاكم ولاية بارا، هيلدر بارباليو، فى بيان إن السلطات تحقق فى الهجوم باعتباره "صراعًا محتملاً بين مجموعات إجرامية"، لافتًا إلى أنه توجه إلى المدينة التى يبلغ عدد سكانها 117 ألف نسمة، وأنه شكل فرقة قوامها 50 شرطيًا للتحقيق فى الواقعة.
وتشير تقارير إعلامية محلية إلى أن وقوع ما لا يقل عن 12 جريمة قتل فى ألتاميرا خلال أقل من أسبوعين، حيث تحقق الشرطة فى ما إذا كانت هذه الجرائم مرتبطة ببعضها البعض.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البرازيل: مقتل 4 وإصابة آخرين فى إطلاق نار بمدينة ألتاميرا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.