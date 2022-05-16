العالم اليوم - بعد 6 أعوام.. انطلاق أولى رحلات "اليمنية" من صنعاء

انتم الان تتابعون خبر بعد 6 أعوام.. انطلاق أولى رحلات "اليمنية" من صنعاء من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 16 مايو 2022 11:15 صباحاً - بعد 6 أعوام من التوقف أعلنت الخطوط اليمنية، الاثنين، انطلاق أولى رحلاتها من مطار صنعاء إلى مطار الملكة علياء بالعاصمة الأردنية عمّان.

ونشرت الخطوط اليمنية صورة تظهر وصول المسافرين إلى صالة المغادرة في مطار صنعاء الدولي ومتوجهين إلى مطار الملكة علياء الدولي في العاصمة الأردنية عمّان.

وذكرت في بيان أن ‏أول طائرة لـ"اليمنية" وصلت إلى مطار صنعاء الدولي بعد انقطاع دام أكثر من 6 أعوام قادمة من مطار عدن ومتجهة إلى مطار الملكة علياء الدولي.

وكان موعد الإقلاع من مطار صنعاء الدولي في تمام الساعة 08:00 صباحًا بتوقيت صنعاء والوصول إلى مطار الملكة علياء الدولي – عمّان في تمام الساعة 11:30 صباحًا بتوقيت عمّان، وفقا للبيان.

لكن مصدر في مطار صنعاء قال إن "طيران اليمنية" تأخرت نحو ساعة عن موعد إقلاعها المحدد في جدول الرحلات التي تعد بمثابة بارقة أمل لليمنيين في مناطق سيطرة الانقلاب الحوثي.

وأوضح أن أول رحلة تحت إشراف الأمم المتحدة قلت 126 مسافرا بما فيه نحو 57 مسافرا يحملون جوازات سفر صادرة من مناطق الانقلاب الحوثي، وهي وثائق سفر مؤقتة خلال الهدنة بناء على تعهدات دولية.

ويُحسب للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا تذليل الصعاب لإنجاح الرحلات المدنية أمام المواطنين الواقعين تحت سيطرة الانقلابيين بعد أن أخلت الميليشيات بتعهداتها في تشغيل رحلات مطار صنعاء طبقا للإجراءات المعمول بها في مطاري سيئون وعدن.

وتسببت عراقيل مليشيات الحوثي في اقتصار الرحلات إلى الأردن فقط، إثر اعتمادها جوازات سفر غير صادرة عن الحكومة اليمنية والتي تعد وثائق وطنية سيادية لا تصدر إلا عن جهة واحدة حصرا وهي الحكومة الشرعية.

وكانت الحكومة اليمنية أعلنت الخميس الماضي، تعاطيها الايجابي مع المقترح الدولي وتعهداته بخصوص تسيير رحلات من مطار صنعاء إلى الأردن خلال فترة الهدنة لإتاحة الفرصة للشعب اليمني الذي وقع رهينة للحوثيين بالسفر عبر مطار صنعاء بجوازات صادرة من مناطق سيطرة الحوثيين.

وتوجت جهود الأمم المتحدة على مدى الشهور الماضية بهدنة إنسانية لمدة شهرين (2 أبريل - 2 يونيو 2022) بين الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي وتضمنت خفض تصعيد العنف ومعالجة الاحتياجات الإنسانية والاقتصادية بما فيه رحلات تجارية عبر مطار صنعاء إلى الأردن.

وسعت ميليشيات الحوثي إلى استغلال الرحلات لنقل مقاتليها المصابين عبر الرحلات الجوية من مطار صنعاء، على حساب المرضى المدنيين الذين تاجرت بآلامهم منذ أعوام، وفقا لمصادر يمنية سابقة.

وتصل منذ سبتمبر 2016، الرحلات الأممية والإغاثية يوميا إلى مطار صنعاء بتسهيلات حكومية ومن التحالف العربي بهدف تخفيف معاناة اليمنيين، لكن مليشيات الحوثي اتخذت ذلك ورقة ضغط لابتزاز الأمم المتحدة.