العالم اليوم - قبل 13 يوما من نهائي باريس.. كشف حالة إصابة صلاح وفان دايك

انتم الان تتابعون خبر قبل 13 يوما من نهائي باريس.. كشف حالة إصابة صلاح وفان دايك من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 16 مايو 2022 11:15 صباحاً - حالة من الذعر أصابت مشجعي ليفربول الإنجليزي، بعد خروج نجميه، المصري محمد صلاح والهولندي فيرجل فان دايك مصابين من نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام تشلسي.

وخرج صلاح من الشوط الأول للمباراة التي أقيمت السبت، قبل أن يتبعه قائد الدفاع فان دايك، في مشهدين مقلقين قبل أسبوعين من نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.

ولكن موقع "أنفيلد ووتش" المختص بالـ"ريدز"، أكد أن ليفربول "واثق" من تفادي كل من محمد صلاح وفيرجل فان ديك إصابات خطيرة، بعد خروجهما السبت.

وخرج صلاح بسبب آلام في العضلة الضامة، بينما خرج فان دايك بعد "شعور غير مريح" في الركبة.

ووفقا للموقع، لم يتم إرسال أي من اللاعبين للخضوع للفحص يوم الأحد، مما يعني تفاؤل ليفربول بشأن حالتهم.

وفقط في حالة استمرار آلام صلاح أو فان ديك، سيتم إجراء فحص طبي للحالة.

وأشار الموقع أن من المستبعد أن تستمر مشاكل الإصابة للاعبين، ولكنه قد يتم إراحتهما أمام ساوثهمبتون بالدوري الإنجليزي الممتاز، مساء الثلاثاء.

وسيواجه ليفربول خصمه ريال مدريد الإسباني، بعد 13 يوما، على أرضية ملعب سان دونيه في باريس.