رابط تقديم طلب الالتحاق بالقوات المسلحة الأردنية 2022 للجنسين عبر dpatajneed.jaf.mil.jo

رابط تقديم طلب الالتحاق بالقوات المسلحة الأردنية، من أهم الروابط وأكثرها بحثاً الآن بعد إعلان القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، عن فتح باب التجنيد على الوظائف العسكرية للذكور والإناث من حملة شهادة البكالوريوس والدبلوم “شامل ناجح”، وذلك للتخصصات الطبية التي سنوضحها خلال السطور التالية بالتفصيل، ليكون ذلك لحساب مديرية الخدمات الطبية الملكية، وتكون رتبة المقبولين من شهادة البكالوريوس رقيب، وحملة الدبلوم رتبة عريف، على أنه يجب توافر عدة شروط في المتقدمين لضمان القبول، ونحن من خلال موقعنا ثقفني نستعرض معكم تفاصيل الموضوع والرابط الرسمي المباشر للتسجيل.

رابط تقديم طلب الالتحاق بالقوات المسلحة الأردنية للجنسيين

الدخول على الموقع الإلكتروني “jaf.mil.jo“.

أو الدخول المباشر على “dpatajneed.jaf.mil.jo“.

كتابة الرقم الوطني.

رقم هوية الأحوال المدنية.

إدخال كلمة التحقق.

الضغط على تسجيل دخول.

كتابة بيانات المتقدم كاملة وصحيحة.

إرفاق المستندات المطلوبة بصيغة pdf.

الضغط على إرسال الطلب.

موعد التقديم على وظائف القوات المسلحة الأردنية 2022

يبدأ التقديم على وظائف القوات المسلحة الأردنية، من اليوم الإثنين الموافق 16/5/2022 في تمام الساعة الثانية عشر مساءً، ويستمر حتي يوم الخميس الموافق 19/5/2022 في تمام الساعة الثالثة مساءً بتوقيت الأردن، على أن يكون التقديم إلكترونياً من خلال الرابط الموضح بعاليه، بحيث لن يتم الالتفات للطلبات المقدمة يدوياً، وضرورة إرفاق المستندات المطلوبة بصيغة pdf في ملف واحد لمراجعتها مع البيانات التي يتم تسجيلها.

التخصصات المطلوبة

ممرض قانوني ذكور- إناث من حملة بكالوريوس التمريض بتقدير لا يقل عن جيد وظيفة ممرض مشارك من الذكور والإناث من الحاصلين على دبلوم تمريض بتقدير جيد على الأقل فني تخدير وإنعاش ذكور فقط من الحاصلين على دبلوم تخدير وإنعاش بتقدير لا يقل عن جيد. ممرض أسنان+ فني أسنان من الذكور فقط دبلوم فني أسنان وتكنولوجيا تصنيع الأسنان بتقدير لا يقل عن جيد فني فاحص نظارات ذكور وإناث من الحاصلين على بكالوريوس بصريات بتقدير لا يقل عن جيد

شروط التقديم

أن يكون المتقدم/ة أردني الجنسية. يكونوا من مواليد 1/1/1994 فأكثر. تكون المتقدمة من الإناث غير متزوجة “عزباء، مطلقة، أرملة”. يكون المتقدم/ة لائق صحياً. أن يكون المتقدمين حسني السيرة والسمعة وغير محكوم عليهم في قضية مخلة بالشرف والأمانة. ألا يقل طول المتقدم من الذكور عن 160 وفي الإناث عن 150 ويتناسب الطول مع الوزن للجنسيين. اجتياز الاختبارات المقررة للقبول والمقابلة الشخصية والفحص الفني الذي تقوم به اللجنة الفنية المختصة. الالتزام بشرط السلامة العامة “لبس الكمامة، قفازات” وذلك أثناء المقابلة والمراجعة.

المستندات المطلوبة