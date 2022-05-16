شروط وظائف القوات المسلحة الأردنية رتبة “رقيب” للبكالوريوس “عريف” للدبلوم موقع شئون الأفراد

أعلنت اليوم القوات المسلحة الأردنية عن طريق مديرية الخدمات الطبية الملكية، عن شروط وظائف القوات المسلحة الأردنية للرجال والنساء، من حملة شهادة البكالوريوس والدبلوم “شامل ناجح” ودعت الراغبين في التسجيل الدخول، على رابط شئون الأفراد التابع للمديرية، وتسجيل بيناتهم بصورة دقيقة لمرة واحدة، وفي وظيفة واحدة، على رتبة “عريف” لحملة الدبلوم، وعلى رتبة “رقيب” لحملة البكالوريوس، ونحن من خلال موقعكم ثقفني سنقدم لكم أهم الشروط العامة للتسجيل، وطريقة التسجيل الإلكترونية، والمواعيد المقررة للتسجيل.

شروط وظائف القوات المسلحة الأردنية، أولاً أن يكون المتقدم/ أو المتقدمة أردني الجنسية، وهو الشرط الأساسي للتسجيل وكذالك يتصف بحسن السير والسلوك، ولا يكون محكوم عليه في أي قضايا جناية أو قضايا مخلة بالشرف أو الأمانة، بجانب شروط عامة أخرى سنقدمها لكم ومن أهم تعليمات التقديم أن تكون عملية التسجيل لمرة واحدة فقط، والبيانات المسجلة مطابقة لبيانات الجهات ذات الشأن وفيما يلي كافة الشروط المطلوبة بالتفصيل.

شروط وظائف القوات المسلحة الأردنية

تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي / مديرية شؤون الأفراد عن حاجتها لتجنيد عدد من الذكور و الإناث بالصبغة العسكرية من حملة شهادة البكالوريوس والدبلوم (شامل ناجح) للتفاصيل من خلال الرابط التالي https://t.co/3o5PGBPeQm pic.twitter.com/UJhsv5sMTJ — Jordan Armed Forces (@ArmedForcesJO) تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي / مديرية شؤون الأفراد عن حاجتها لتجنيد عدد من الذكور و الإناث بالصبغة العسكرية من حملة شهادة البكالوريوس والدبلوم (شامل ناجح) للتفاصيل من خلال الرابط التالي https://t.co/3o5PGBPeQm pic.twitter.com/UJhsv5sMTJ — Jordan Armed Forces (@ArmedForcesJO) May 16, 2022

أن يكون المتقدم “رجال/ نساء” أردني الجنسية ويتمتع بحسن السير والسلوك. الحصول على الشهادات العلمية المطلوبة للتقديم” البكالوريوس/ الدبلوم” إجتياز كافة الاختبارات والمقابلات المقررة للوظائف. أن يكون المتقدم لائق طبياً والطول للرجال لا يقل عن 160سم وللنساء لا يقل عن 150سم وأن يتناسب الطول مع الوزن. يشترط في النساء الراغبات في التسجيل أن تكون غير متزوجة، عزباء. تحميل المستندات المطلوبة بصيغة bdf وتكون مستندات موثقة ورسمية.

رابط تقديم وظائف القوات المسلحة

الدخول على الموقع الإلكتروني للتسجيل jaf.mil.jo .

. تسجيل أسم المستخدم ورمز الدخول ثم أستمرار.

تحديد الوظيفة المناسبة لمؤهلاتك العلمية.

كتابة أستمارة التقديم الإلكترونية الموجودة على الموقع وتحميل المستندات المطلوبة.

مراجعة البيانات ثم إرسال طلب التقديم ليتم التسجيل إلكتروني بنجاح.

تعليمات مديرية الخدمات الطبية للمتقدمين

التسجيل لمرة واحدة فقط ولن ينظر لتقديم أكثر من طلب.

إرفاق المستندات المطلوبة بصيغة bdf.

تحري الدقة في كافة البيانات المسجلة من يثبت أن البيانات التي سجلها صاحب الطلب غير مطابقة سوف يستبعد فوراُ.

الالتزام بمواعيد التقديم وأي طلب يأتي بعد انتهاء مدة التسجيل لن ينظر له.

مواعيد تقديم التجنيد الموحد رجال/ نساء

ينطلق التسجيل بداية من الساعة 12.00 اليوم الإثنين 2022/05/16، ويستمر متاح حتى يوم الخميس القادم الموافق 2022/05/19 الساعة 15.00 مساء.