نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوابة نتائج التعليم الأساسي الترم الثاني 2022 “المرحلة الابتدائية والاعدادية” برقم الجلوس في المقال التالي

عمر شويل - جدة لأننا على موعد بعد ساعات قليلة من الآن من للإعلان بشكل رسمي عن نتائج الطلاب، فقد تزايدت عمليات البحث بشكل كبير عن رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي الترم الثاني 2022، من قبل الكثير من الطلاب وأولياء الأمور الذين ينتظرون نوعد ظهور النتيجة بفارغ الصبر، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم بالفعل منذ عدة ساعات أن جميع النتائج سوف يتم طرحها عبر بوابة التعليم الأساسي عقب الانتهاء من عمليات التصحيح و رصد ومراجعة جميع الدرجات مباشرة، وفي التالي نرصد لكم أهم التفاصيل.

بوابة نتائج التعليم الأساسي الترم الثاني 2022

بالفعل تم تفعيل رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي الترم الثاني 2022، ليتمكن الطلاب وأولياء أمورهم من الاستعلام عن نتائجهم بكل سهولة ويسر، وجاء ذلك في اطار مجهودات الوزارة بتوجيهات مباشرة من الحكومة المصرية بضرورة رقمنة كافة الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب بهدف الحد من التزاحم، وتقليل فرص الاصابة بفيروس كورونا، إذ يمكن لطلاب الصف السادس الابتدائي 2022 أن يستعلموا عن نتائجهم في جميع المحافظات “بالاسم ورقم الجلوس” من خلال اتباع عدة خطوات نذكرها في السطور التالية.

خطوات استخراج النتائج عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي الترم الثاني 2022

كما ذكرنا من قبل أنه قامت وزارة التربية والتعليم بتحديد مجموعة من الخطوات البسيطة للتسهيل على الطلاب في معرفة نتائجهم، وتتمثل خطوات استخراج النتائج عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي الترم الثاني 2022، فيما يلي:

أولاً يجب الدخول عبر بوابة التعليم الأساسي .

. ومن ثم اضغط على أيقونة الاستعلام عن النتيجة.

قم باختيار الصف الدراسي المراد الاستعلام عنه.

بعد ذلك عليك تحديد اسم المحافظة التابع لها بشكل عام الطالب.

يجب ادخال رقم الجلوس

وأخيراً قم بالضغط علي أيقونة بحث لمعرفة النتيجة.

أما عن خطوات استخراج نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي 2022، فتشمل التالي: