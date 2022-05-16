أبو الغيط يهنئ الرئيس الصومالى الجديد على انتخابه

جدة - نرمين السيد - هنأ أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، الرئيس الصومالى المنتخب حسن شيخ محمود على نيله ثقة أعضاء البرلمان الصومالى بغرفتيه مجلس الشعب ومجلس الشيوخ، متمنيا له التوفيق والسداد لتحقيق ما يصبو إليه الشعب الصومالى من سلام واستقرار وازدهار.





وأعرب أبو الغيط عن تقديره للجهود التى بذلها الرئيس السابق محمد عبد الله فارماجو فى إدارة البلاد خلال فترة توليه المسؤولية وروح الديمقراطية التى أبداها فى تقبل نتيجة الانتخابات. وأكد مصدر مسؤول بالأمانة العامة أن الجامعة العربية ستواصل وقوفها ودعمها للصومال فى مسيرته التنموية وجهوده الحثيثة لتحقيق المصالحة الوطنية وإعادة بناء مؤسساته.

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