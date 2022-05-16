بلينكن يعلن عودة الدبلوماسيين الأمريكيين إلى كييف

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكر بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، جاءت تصريحات بلينكن فى العاصمة الألمانية برلين، حيث حضر اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسى. وقال بلينكن: "إننا بصدد فتح سفارتنا فى كييف، ونتخذ كل الإجراءات الاحترازية الضرورية، وسنستأنف العمليات قريبًا جدًا". وأضافوزير الخارجية الأمريكى، أن "الرئيس الأمريكى جو بايدن رشح بردجيت برينك لتكون سفيرتنا المقبلة لدى أوكرانيا، ونأمل أن يتحرك مجلس الشيوخ بسرعة للمصادقة على ترشيحها، مثلما نأمل تحرك الكونجرس بسرعة لتمرير مشروع قانون تمويل تكميلى بـ 40 مليار دولار، لضمان قدرتنا على تقديم مساعدات لأوكرانيا".

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