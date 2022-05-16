نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم تجنيد الجيش الأردني 2022 dpatajneed.jaf.mil.jo موقع طلبات التجنيد الجيش العربي في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصبح رابط تقديم تجنيد الجيش الأردني 2022 من أهم الروابط التي يجري عليها بحث مكثف الآن، وذلك من قبل الراغبين في الالتحاق الجيش العربي الأردني التجنيد 2022، بعد أن أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية عن موعد فتح باب التجنيد في الجيش الأردني 2022، فقد أعلنت شؤون الأفراد بالقوات المسلحة عن حاجتها لتجنيد عدد من الذكور والإناث من حاملي البكالوريوس والدبلوم بالصبغة العسكرية، وذلك للتعيين في التخصصات الطبية التابعة لمديرية الخدمات الطبية الملكية برتبة رقيب لحملة البكالوريوس وعريف لحملة الدبلوم.

ويتم التسجيل للالتحاق بالجيش الأردني تجنيد إلكترونياً عن طريق رابط القيادة العامة للقوات المسلحة الإلكتروني dpatajneed.jaf.mil.jo، ويجب على من يرغب في التسجيل سرعة التقديم في الموعد المحدد، وقراءة الشروط المطلوبة جيداً قبل البدء في التسجيل، مع ضرورة تعبئة استمارة التسجيل بشكل صحيح ودون أخطاء، والتأكد من إرفاق جميع المستندات المطلوبة.

رابط تقديم تجنيد الجيش الأردني 2022

كما ذكرنا لكم في الفقرة السابقة فإنه يتم التقديم للالتحاق بالجيش الأردني تجنيد إلكترونياً من خلال القيام بالخطوات التالية:-

الدخول على موقع طلبات التجنيد بالجيش الأردني dpatajneed.jaf.mil.jo. إدخال الرقم الوطني ورقم هوية الأحوال المدنية. إدخال رمز التحقق بشكل صحيح ثم النقر على تسجيل الدخول. بعد تسجيل الدخول بنجاح قم بتعبئة استمارة التسجيل بالبيانات المطلوبة مع رفع جميع المستندات اللازمة. في حالة القبول سيتم إبلاغ صاحب الطلب بمكان وموعد المقابلة عن طريق رسالة (SMS) على هاتف مقدم الطلب والذي قام بإدخاله ضمن البيانات المطلوبة.

موعد تقديم الجيش الأردني تجنيد 2022

من المقرر أن يتم فتح موقع طلبات التجنيد اليوم الإثنين الموافق 16\05\2022 وذلك في تمام الساعة 12:00 مساء يوم الاثنين. ويستمر التسجيل حتى يوم الخميس القادم الموافق 19\05\2022 حتى الساعة 15:00 مساءً.

موقع طلبات التجنيد dpatajneed.jaf.mil.jo والشروط المطلوبة

يجب أن يكون المتقدم\ة أردني الجنسية. أن يكون المتقدم\ة من مواليد 1\1\1994. أن تكون المتقدمة من الإناث غير متزوجة (عزباء، مطلقة، أرملة). يجب أن يكون المتقدم لائق طبياً للوظائف العسكرية. اجتياز المتقدم للفحص الفني والمقابلة الشخصية. أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك وغير محكوم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف. الالتزام بشروط السلامة العامة واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية ضد كورونا.

رابط تقديم طلبات الالتحاق بالجيش الأردني 2022 والمستندات المطلوبة