تمويل للمواطنين والمواطنات بقيمة 60 ألف ريال وبفترة سداد 5 سنوات

تمويل للمواطنين والمواطنات، عند المرور بأزمة مالية نبدأ في التفكير عن الحلول التمويلية التي تقدمها عدد من البنوك في المملكة العربية السعودية ومن أهم هذه البنوك هو بنك التنمية الاجتماعية أو ما يعرف ببنك التسليف الذي يقدم برامج تمويلية متنوعة للأفراد والأعمال كما يدعم أصحاب الحرف والعاطلين بتمويل العمل الحر وغيره من الحلول الأخري التي يقدمها بهدف تقديم المساعدة في تحسين مستوي الدخل الشهري للكثير من الأسر محدودة ومتوسطة الدخل ومن أهم متطلبات البنك للحصول على أحد برامجه التمويلية هي أن يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني خاص به عبر البوابة الإلكترونية للبنك ويكون لديه رقم جوال مسجل بمنصة أبشر ومسجل في العنوان الوطني ويجب أن يكون لديه بطاقة هوية وطنية سارية المفعول، وفي هذا المقال سنقدم لكم مميزات وشروط التمويل المقدم من بنك التنمية الاجتماعية.

تمويل للمواطنين والمواطنات بقيمة 60 ألف ريال وفترة سداد ممتدة حتي 60 شهر

يقدم بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية تمويل منتج آهل للمواطنين والمواطنات لمن سبق وحصل على تمويل الأسرة أو تمويل الترميم أو واحد من التمويلات الاجتماعية المقدمة من البنك وذلك بهدف تقديم المساعدة لمن يعانون من زيادة أعباء الحياة عليهم فدائماً ما يوجه بنك التنمية برامجه إلى الأسر محدودة ومتوسطة الدخل لتوفير احتياجات عائلتهم الأساسية ويسعى البنك إلى توفير أقصي إفادة للمواطنين عن طريق تقديم حلوله التمويلية مع المزيد من المميزات التي تخدم العملاء كما يضع شروط بسيطة وغير معقدة.

المميزات

متوفر المنتج للمواطنين والمواطنات.

متوافق مع أحكام الشريعة.

يحق للموظف الحكومي التقديم على المنتج بدون وجود كفيل.

الحد الأقصى لقيمة المنتج ثمانية عشر ألف ريال ويصل قمته إلى ستون ألف ريال كحد أقصى.

فترة سداد تمتد حتي 60 شهر.

بدون رسوم إدارية.

في حال الوفاة أو الإصابة بالعجز يتم الإعفاء من سداد الأقساط المتبقية.

الشروط

أن يحمل المتقدم الجنسية السعودية. يكون مر على سداد آخر قسط لأحد التمويلات الاجتماعية التي يقدمها البنك وسبق للعميل الحصول على واحد منها عام كامل على الأقل عند التقديم على المنتج. لا تتجاوز قيمة الدخل الشهري للمتقدم عن 12500 ريال سعودي. يتطلب وجود كفيل لموظف القطاع الخاص وربة المنزل والطالب وذلك وفق نموذج رقم 105.

كيف احصل على هذا المنتج من البنك

إذا كنت عميل تتوافر فيه جميع الشروط المطلوبة يمكنك التقديم للحصول على هذا المنتج الذي يقدمه بنك التسليف من خلال البوابة الإلكترونية للبنك وذلك من خلال حسابه الخاص الذي قام بإنشائه في البوابة وبعد ذلك يقوم البنك بالتواصل مع الشخص صاحب الطلب المقدم لإتمام باقي الإجراءات.