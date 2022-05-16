نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الحصول على منحة الزواج في الإمارات والمستندات المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط الحصول على منحة الزواج في الإمارات، المقدمة من وزارة تنمية المجتمع للشباب المقبلين علي الزواج من اجل المساعدة وتكون أسرة إماراتية متماسكة، حيث تتكون هذه المنحة من دعم مادي كبير يقدم إلى الإمارتين فقط المقبليين علي الزواج وذلك وفقا إلي عدة ضوابط وشروط هامه يجب توافرها في المتقدمين ابرز هذه الشروط جنسية المتقدم والتي يجب أن تكون إماراتية، في هذا التقرير سنقدم لكم أيضا المستندات المطلوبة للتقديم وكذلك خطوات التقديم في منحة الزواج.

تعد منحة الزواج المقدمة من وزارة التنمية الاجتماعية واحدة من اهم المبادرات التي تقدمها الحكومة الإماراتية إلي المواطنين، حيث خصصت الحكومة مبالغ مالية تساهم في مساعدة الشباب المقبل علي مرحلة الزواج كما أكدت علي أمكانية منح الشخص منحت زواج للمرة الثانية أيضا وفقا إلى عدة معايير وضوابط وجب احذها بعين الاعتبار.

شروط الحصول على منحة الزواج في الإمارات

يجب التقدم إلي منحة الزواج في مدة لا تزيد عن 6 اشهر من عقد الزواج.



في مدة لا تزيد عن 6 اشهر من عقد الزواج. أن يكون المتقدم وزوجته يحملن الجنسية الإماراتية.

يجب أن لا يقل عمر الزوجة عن 18 عام ولا يقل عمر الزوج عن 21 عام.

ينبغي أن يكون المتقدم من محدوي الدخل أو من غير القادريين علي نفقة الزواج أو من المستفيدين من مساعدات الدولة.

ألا يزيد الدخل الشهري للمتقدم عن خمسة وعشرين ألف درهم.

تقديم جميع المستندات المطلوبة.

يجب أن لا يكون المقدم قد استفاد من منحة الزواج من قبل.

شروط الحصول على منحة الزواج للمرة الثانية

أوضحت وزارة تنمية المجتمع الإماراتية عبر موقعها الإلكتروني أنه يسمح للمواطن الذي يتمتع بالجنسية الإماراتية الحصول علي منحة الزواج للمرة الثانية في حالة من الحالات التالية:

وفاة زوجة المتقدم للحصول على المنحة.

عدم القدرة على إنجاب أطفال.

إصابة الزوجة بمرض عضال.

يتم صرف هذه المنحة للمرة الثانية مع توافق الشروط والضوابط التي حددتها الوزارة أيضاً.

منحة تدريب الشباب المقبلين علي الزواج

كما تقدم وزارة تنمية المجتمع العديد من المبادرات التي تساهم في مساعدة الشباب المقبلين علي الزواج، من بين هذه المبادرات (برنامج إعداد) يعد هذا البرنامج من البرامج التنموية الذي يقدم للشباب مجموعة كبيرة من الدورات التدربية الحياتية عن طريق أساتذة متخصصة في الجوانب الأسرية والمشاكل الحياتية، وذلك من اجل ضمان تكوين أسرة متماسكة قوية.

خطوات التقديم على طلب منحة الزواج في الإمارات

كشفت الإمارات العربية المتحدة عن تقديم منحة للمقبلين على الزواج في ظل الظروف التي يعاني منها الكثير من الشباب، حيث تقدر هذه المنحة بمبلغ يتجاوز 70 ألف درهم وفقا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 5، لذا ينبغي على المتقدمين إتباع الخطوات التالية:

بعد الانتهاء من التسجيل ورفع المستندات يمكنك التعرف علي قيمة منحة الزواج التي حددتها الحكومة الإماراتية للشباب والتي تساهم بشكل كبير في مساعدة الشباب من الجنسين.

المستندات المطلوبة للتقديم علي منحة الزواج

حددت الحكومة الإماراتية المستندات المطلوبة للحصول على منحة الزواج والتي ضمت كل من التالي:

تقديم صورة من عقد الزواج.

صورة من بطاقة هوية الزوج والزوجة.

صورة من نموذج يوضح مقدار الدخل الشهري للمتقدم.

نموذج قيد الزوج مضافة ألية الزوجة.

تقديم قيد والد الزوج موضح فيه تاريخ الشطب.

نموذج موضح به الملكية الخاصة بالأراضي والعقارات أن وجد.

صورة من نموذج كشف الحساب المصرفي الذي يتم تحويل الراتب عليه لا خر ستة اشهر.

رسالة من البنك موضح بها رقم (IBAN).

وصلنا إلى ختام توضيح شروط الحصول على منحة الزواج في الإمارات والمستندات المطلوبة وكيفية التقديم.