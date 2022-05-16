رابط وظائف القوات المسلحة الأردن 2022 jaf.mil.jo | شروط تجنيد القوات المسلحة الأردنية للجنسين

أصبح البحث عن رابط وظائف القوات المسلحة الأردن، من أهم وأكثر الكلمات البحثية الآن من قبل الرجال والسيدات، في المملكة الأردنية الهاشمية من حملة شهادة بكالوريوس والدبلوم “شامل ناجح”، للتخصصات الطبية للعمل في مديرية الخدمات الطبية الملكية الأردنية، على رتبة ” رقيب” لحملة البكالوريوس، والعمل على رتبة “عريف” لحملة شهادة الدبلوم “شامل ناجح”، ونحن من خلال موقعكم ثقفني سنقدم لكم موقع التسجيل الإلكتروني الرسمي، وألية التسجيل الإلكتروني والشروط العامة للتقديم في وظائف القوات المسلحة الأردنية.

أعلنت القوات المسلحة أن من تنطبق عليه الشروط التي أعلنتها مديرية الخدمات الطبية، يمكنه الدخول على موقع مديرية شئون الأفراد، وتسجيل بياناته وشددت المديرية على الراغبين في التسجيل دقة البيانات المسجلة في الوظائف العسكرية الجديدة كما كان في وظائف مديرية الأمن الأردنية، وأن تكون عملية التسجيل لمرة واحدة فقط، وإرفاق جميع الوثائق المطلوبة بصيغة “bdf” وعلى ملف واحد، وفيما يلي خطوات التسجيل للوظائف.

تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي / مديرية شؤون الأفراد عن حاجتها لتجنيد عدد من الذكور و الإناث بالصبغة العسكرية من حملة شهادة البكالوريوس والدبلوم (شامل ناجح) للتفاصيل من خلال الرابط التالي https://t.co/3o5PGBPeQm pic.twitter.com/UJhsv5sMTJ — Jordan Armed Forces (@ArmedForcesJO) تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي / مديرية شؤون الأفراد عن حاجتها لتجنيد عدد من الذكور و الإناث بالصبغة العسكرية من حملة شهادة البكالوريوس والدبلوم (شامل ناجح) للتفاصيل من خلال الرابط التالي https://t.co/3o5PGBPeQm pic.twitter.com/UJhsv5sMTJ — Jordan Armed Forces (@ArmedForcesJO) May 16, 2022

رابط وظائف القوات المسلحة الأردن 2022

الدخول على موقع مديرية شئون الأفراد jaf.mil.jo .

تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة لدخول الموقع “أسم المستخدم ورمز الدخول”.

تحديد الوظيفة التي ترغب في التقديم عليها.

ملء استمارة التسجيل الإلكترونية ببيانات صحيحة ودقيقة.

مراجعة البيانات ثم حفظها وإرسال الطلب ليتم التقديم الإلكتروني بنجاح.

الشروط العامة للتسجيل في الوظائف

أن يكون المتقدم / المتقدمة أردني/ أردنية الجنسية.

الحصول على المؤهل العلمي المطلوب للتقديم “البكالوريوس، الدبلوم”.

المتقدمات للوظائف من النساء يشترط أن تكون عزباء غير متزوجة.

أن يكون المتقدم / المتقدمة لائق من الناحية الصحية لأداء مهام وظيفته.

تناسب الطول مع الوزن الرجال لا يقل الطول عن 160 سم/ النساء لا يقل الطول عن 150سم.

إجتياز المتقدمين لكافة الاختبارات والمقابلات الشخصية المقررة لشغل الوظائف المعلن عنها.

يشترط في المتقدمين حسن السير والسلوك وأن لا يكون محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.

موعد التسجيل في التجنيد للقوات المسلحة الأردنية

يبدأ التسجيل الإلكتروني بداية من اليوم الإثنين الموافق 2022/05/16 بداية من الساعة 12.00 ويستمر رابط التسجيل مفتوح حتى يوم الخميس 2022/05/19 حتى الساعة 15.00 مساءً.

المستندات المطلوبة للتقديم