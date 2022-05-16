شروط وخطوات التسجيل في تكافل الطلاب 1444 عبر مؤسسة تكافل takaful.org.sa

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عمر شويل - جدة شروط وخطوات التسجيل في تكافل الطلاب 1444، يبحث الكثيرين من الأسر المستفيدة من الدعم المادي عن الطريقة الصحيحة لتسجيل الطلاب والطالبات في مؤسسة تكافل takaful.org.sa، للاستفادة من الدعم المقدم للعام الدراسي الجديد 1444- 1445.

مع اقتراب العام الدراسي الجديد يرغب الطلاب في التقدم بطلب للتضامن الطلابي ويتساءلون عن الشروط اللازمة للتقديم، حيث تم التخطيط لهذا الدعم للمساعدة طلاب المدارس السعودية معنوياً وماليا ، وللتخفيف من عبء الدراسة على أولياء الأمور وأبنائهم، أليكم شروط وخطوات التسجيل في تكافل الطلاب 1444.

موعد التسجيل في تكافل الطلاب 1444

وضحت المؤسسة العامة تكافل؛ أن التسجيل للطلاب والطالبات المحتاجين للدعم المادي في برنامج تكافل للعام الدراسي الجديد 1444-1445، سيكون من يوم الأحد الموافق 14 شوال 1443 الموافق بتاريخ ميلادي 15 مايو 2022، علي أن يستمر التسجيل لمدة 3 أسابيع ويتم التسجيل الكترونياً عبر الرابط الرسمي لنظام تكافل.

شروط التسجيل في تكافل الطلاب 1444

وضحت المؤسسة الخيرية تكافل أن شروط قبول الطلاب في الدعم المادي للعام القادم 1444 جاء علي النحو التالي:

أن يكون المستفيد من مؤسسة تكافل من أبناء المملكة العربية السعودية. أن يقوم الطالب بالاتصال بخدمة التكافل بالمدرسة التي ينتمي إليها حتى يتمكن من الحصول على الدعم. أن يكون الطالب من عائلة محدودة الدخل وهذا السؤال يتوافق مع ما يحدده مدير المدرسة التي يوجد فيها الطالب. تجديد قيد الطالب في برنامج التكافل كل عام للحصول على دعم مؤسسة التكافل. يتم تقديم المساعدة للطلاب الأيتام والمعوقين. إذا لم يكن الطالب يتيمًا، فلا يزيد دخل ولي أمره عن 4,000 ريال سعودي. طلاب المدارس الثانوية في السنة الثالثة مستبعدون من المساعدة التضامنية. مستثنى من دعم مؤسسة التضامن الطلابية محو الأمية. يجب استكمال جميع إجراءات التسجيل المعلنة من قبل المؤسسة.

خطوات التسجيل في مؤسسة تكافل الخيرية 1444

يجب علي الراغبين في تلقي الدعم من مؤسسة تكافل للعام الدراسي الجديد، اتباع الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى موقع مؤسسة التكافل.

تقوم بالنقر فوق اختيار بوابة الطالب ، وتسجيل الدخول والنقر على كلمة “تسجيل”.

تقوم بكتابة جميع البيانات التي يتم طلبها من خلال المؤسسة وهي رقم الهاتف والهوية.

ثم تقوم بإدخال رمز التحقق على الشاشة.

وتقوم بالضغط على كلمة “متابعة” وتكمل إدخال البيانات.

يقوم الطالب بوضع كلمة مرور وعنوان بريد إلكتروني جديدين بعد إدخال التقديم الخاص بقيمة الدعم.

تقوم المؤسسة بإبلاغ الطلاب بقيمة المساعدة في حالة قبول الطلب واستيفاء الشخص لجميع الشروط.

كم يأخذ الطالب دعم مادي تكافل

من الجدير بالذكر أن مؤسسة تكافل الطلابية ساعدت العديد من الأسر المحتاجة للدعم المادي، تلبية احتياجات الأبناء بالمدارس ويختلف مبلغ الدعم المادي الذي يحصل عليه الطلاب من المؤسسة من طالب إلي اخر، ولكن متوسط ما يحصل عليه الطالب من الدعم المادي مبلغ قدره 500 ريال سعودي.